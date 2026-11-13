Jóvenes cienfuegueros celebrarán el Día del Estudiante

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La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Cienfuegos desarrollará un amplio programa de actividades políticas, ideológicas y recreativas por el Día del Estudiante, el 17 de noviembre, con especial protagonismo en las universidades y en los municipios de la provincia.

Así lo anunció Edyl Pérez Pérez, primer secretario de la UJC en Cienfuegos, quien explicó que las acciones transcurrirán en los centros de alta concentración juvenil, especialmente las universidades de Ciencias Médicas (UCM) y en la Carlos Rafael Rodríguez (UCf).

En la UCM, a partir de la una de la tarde, actuará el grupo Tecnocaribe, mientras que en la UCf se presentará, en horario de la tarde, un elenco artístico de alta calidad.

Las actividades se complementarán con iniciativas propias de ambos centros, concebidas para que los estudiantes asuman un papel protagónico en la organización y desarrollo de las celebraciones. Pérez subrayó la intención de que cada espacio universitario se convierta en un escenario de encuentro, creatividad y compromiso juvenil.

El programa no se limitará a la cabecera provincial. En cada municipio de Cienfuegos, donde se encuentra descentralizada una gran cantidad de jóvenes y estudiantes, se desarrollarán propuestas atractivas para este sector de la población.

La idea, explicó el dirigente juvenil, es combinar las actividades de la red juvenil comunitaria en la capital provincial y en el resto de los territorios, con la activacióm de proyectos que contribuyan a transformar los escenarios comunitarios. De esta manera, celebración tendrá presencia en barrios, comunidades y espacios de recreación de toda la provincia.

El 17 de noviembre será también el escenario para lanzar la campaña por el aniversario 65 de la UJC, bajo el eslogan “La talla es hacer”. La iniciativa para movilizar a los jóvenes en torno a diversas tareas y al fortalecimiento de la organización en los distintos territorios.

Como parte de la jornada, se prevé realizar asambleas de jóvenes ejemplares y promover la incorporación de nuevos integrantes a las filas de la UJC.

«La idea es combinar las actividades de la red juvenil comunitaria en la cabecera provincial y en el resto de los municipios, activando proyectos que transformen cada escenario en la comunidad», expresó Edyl Pérez.