Transporte automotor: 17 empresas cubanas buscan alternativas para sostener los servicios en medio de la crisis de combustible

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El Grupo Empresarial de Servicio de Transporte Automotor (GEA), integrado por 17 empresas, registra una disminución del 47,9% en la transportación de pasajeros y del 31,5% en la de cargas, como consecuencia de las limitaciones de combustible derivadas del cerco energético impuesto por el Gobierno estadounidense a Cuba.

Frente a este escenario, la entidad impulsa cambios organizativos, crea mipymes estatales, amplía los vínculos con actores no estatales e incorpora vehículos eléctricos para sostener sus operaciones y mejorar los servicios a la población.

Durante su intervención en la Mesa Redonda, Oscar Alberto Carbajal Serrano, director general de la OSDE-GEA, explicó cómo se implementan en el sector las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular y cuáles son las principales alternativas para enfrentar las actuales dificultades.

Menos pasajeros y cargas: el impacto de la crisis de combustible

El directivo describió un escenario particularmente complejo para el transporte automotor, con afectaciones que alcanzan tanto los servicios de pasajeros como los de carga y tienen consecuencias directas en la vida cotidiana.

Uno de los ejemplos más significativos es el de la Empresa de Ómnibus Nacionales. Si en 2025 ya enfrentaba dificultades operativas, durante 2026 la reducción del combustible disponible provocó una disminución considerable de sus servicios: de más de 5 000 pasajeros transportados diariamente en rutas interprovinciales pasó a alrededor de 844.

La contracción también afecta la distribución de mercancías, incluidos los suministros médicos destinados a hospitales y farmacias, así como los productos que llegan al país por vía marítima y los donativos para los parques fotovoltaicos.

Según Carbajal Serrano, la transportación de cargas ha disminuido más de un 31,5%, mientras que la de pasajeros registra una contracción del 47,9%.

Entre los servicios más sensibles mencionó la transportación multimodal, que requiere más de 9 000 litros de combustible diarios para garantizar sus operaciones en el país.

Las limitaciones han repercutido incluso en el traslado de pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis. En algunos territorios, las dificultades para garantizar los recorridos han obligado a hospitalizar a personas que necesitan ese procedimiento, con las consiguientes afectaciones para los pacientes y sus familias.

También presentan dificultades los servicios de Medibús, que utilizan las empresas de Ómnibus Nacionales, Transporte de Trabajadores y Transporte Escolar para trasladar a personas que requieren atención médica especializada.

En el caso del transporte escolar, la entidad mantiene la atención a los estudiantes de escuelas especiales y a sus profesores, aunque ha sido necesario coordinar con el sector educacional cambios en la frecuencia de los recorridos.

Otros servicios afectados son los de Taxi Cuba, los triciclos de combustión y los vehículos destinados a rutas locales en distintas provincias. El grupo dispone de más de 900 triciclos de este tipo, empleados fundamentalmente en recorridos cortos, cuya explotación también se ha visto limitada por la falta de combustible.

Una estructura empresarial más pequeña y nuevas formas de gestión

Ante este panorama, el GEA comenzó por estudiar las 176 transformaciones aprobadas, organizar grupos de trabajo y desarrollar seminarios de preparación con sus directivos y trabajadores. Ese proceso se extendió a las 17 empresas que integran la organización, con actividades de transporte de pasajeros y cargas, talleres, publicidad, software, ciencia, tecnología y logística.

Uno de los cambios más importantes corresponde a la reorganización de la estructura de dirección empresarial, a partir de la entrada en vigor del Decreto Ley 120.

Carbajal Serrano explicó que la antigua OSDE contaba inicialmente con 90 trabajadores y luego redujo esa cifra a 70. La propuesta de estructura para el nuevo grupo empresarial contempla únicamente 29 plazas, una disminución que busca adecuar las funciones y dimensiones de la organización.

Los cambios también llegan a las unidades empresariales de base (UEB), muchas de las cuales pasarán a funcionar como mipymes estatales o se constituirán en empresas filiales de las entidades a las que pertenecen.

El directivo destacó que el proceso no se limita a modificar las estructuras administrativas, sino que busca aprovechar mejor las capacidades productivas y los recursos disponibles.

Como parte de las nuevas formas de gestión, Carbajal Serrano destacó la creación de Transmed, una empresa destinada a facilitar la movilidad del personal sanitario y de pacientes que requieren tratamientos especiales, que tiene perspectivas de ampliar sus operaciones.

Más de 600 medios vinculados con actores no estatales

El aprovechamiento de los activos constituye otra de las líneas de trabajo del grupo empresarial. De un parque total de 12 650 medios de transporte automotor, más de 600 se encuentran vinculados, mediante diferentes modalidades, con nuevos actores económicos no estatales.

El director general explicó que se han establecido contratos de arrendamiento y se desarrollan asociaciones para aprovechar vehículos que permanecían subutilizados, combinando los recursos de las empresas estatales con los de otros actores económicos.

La estrategia también comprende almacenes y espacios de las terminales de transporte, donde conviven servicios estatales y no estatales.

“De eso es de lo que se trata, de hacer rendir los activos”, señaló Carbajal Serrano, quien consideró que esta articulación puede ampliar las opciones disponibles para la población y favorecer la prestación de servicios con mejores condiciones de calidad y precio.

En esa dirección, la empresa Transmetro también trabaja para extender los servicios de transportación de trabajadores a diferentes territorios. Actualmente garantiza más de 76 rutas fijas para el traslado de personal, incluidos trabajadores de la salud, en varias provincias.

120 estaciones solares para impulsar la movilidad eléctrica

La movilidad eléctrica constituye otra de las apuestas del GEA dentro de las transformaciones relacionadas con el uso de fuentes renovables de energía. El grupo dispone de 120 estaciones de carga fotovoltaica, conocidas como solineras, adquiridas con presupuesto estatal y fabricadas con participación de la industria nacional. De ellas, 60 ya se encuentran en la comercializadora de la entidad y han comenzado a distribuirse hacia las provincias.

Estas instalaciones permitirán cargar vehículos eléctricos destinados a servicios locales, entre ellos microbuses que apoyan la transportación de especialistas médicos hacia municipios y hospitales, así como furgones empleados en la distribución de mercancías dentro de los territorios.

El propósito es aprovechar la energía solar para los desplazamientos de corta distancia y reducir la dependencia del Sistema Eléctrico Nacional.

“Es una de las formas de aprovechar la energía local en movimientos locales”, afirmó el directivo, quien resaltó que estas soluciones también contribuyen a una mayor soberanía energética.

En cuanto a la incorporación de vehículos eléctricos, informó que Taxi Cuba recibió 200 automóviles destinados a sus servicios. De ese total, 160 ya están en funcionamiento y los 40 restantes se incorporarán próximamente.

Además, se prevé la adquisición de otros 200 vehículos eléctricos, que todavía no han llegado al país y serán distribuidos entre los territorios donde resulte más conveniente su utilización.

El directivo también mencionó la disponibilidad de 33 estaciones de carga que se instalarán en agencias de comercialización de pasajes de la empresa Viajero, mediante la colaboración con el grupo empresarial Copestel. La iniciativa busca facilitar las operaciones de venta cuando ocurran interrupciones del servicio eléctrico.

Tomado de Cubadebate