Imagenología en Cienfuegos: el desafío de sus profesionales para asegurar funcionamiento pese a limitaciones técnicas

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A pesar del cerco económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba que impide adquirir piezas de repuesto y equipos, los especialistas de los servicios de Imagenología en Cienfuegos, laboran para mantener funcionando equipos necesarios en la atención a pacientes de este territorio y de otras provincias.

«En el hospital provincial, contamos con dos equipos de rayos X, uno en el servicio de urgencia, que presta servicios 24 horas, y uno en el centro de diagnóstico, que atiende a todos los pacientes de sala, o sea los ingresados, más las consultas especializadas y algunas consultas que se hacen en el hospital», explica el licenciado Víctor Ibañez Palacios, jefe del servicio de Imagenología en el hospital general universitario Gustavo Aldereguía Lima

En el principal centro de salud de Cienfuegos disponen además de dos equipos de ultrasonido (uno se ubica en el servicio de urgencia para las 24 horas y el otro radica en el centro de diagnóstico para los pacientes ingresados y viabilizar su estancia dentro del hospital), un equipo de ARCO en C para el salón de operaciones y un equipo portátil para pacientes ingresados en terapias.

Al intervenir en el espacio El Triángulo de la confianza, de Radio Ciudad del Mar, Ibañez Palacios expresó que la resonancia magnética, luego de haber estado fuera de servicio, se encuentra nuevamente activa y presta servicio no solo a Cienfuegos, sino a pacientes de otras provincias, desde Matanzas hasta Guantánamo, mediante coordinación con las direcciones provinciales de Salud.

Aclara que el tomógrafo y el equipo de mamografía presentan problemas técnicos en estos momentos.

Acerca de los procedimientos en la entrega de los resultados de los exámenes, informa que a los pacientes ingresados se les realiza ultrasonido en menos de 72 horas. El informe de los rayos X sale en 24 horas y la resonancia magnética al siguiente día, «el médico cuando llega a la sala, ya tiene el resultado en su mano».

La inventiva se abre paso para echar a andar equipos para los cuales no existen piezas de repuesto.

«A pesar de la carencia que existe, tenemos al ingeniero Eddy Clemente, gracias a él nuestros equipos se mantienen trabajando y recientemente solucionó la rotura en el equipo de resonancia magnética».

Hospital Pediátrico: servicio vital las 24 horas

En el hospital pediátrico Paquito González Coeto también aplican soluciones para que los niños que requieran estudios radiológicos puedan recibirlo. Lo asegura la doctora Yarisdey Corrales Hernández, especialista en imaginología en esa institución.

«Contamos con un equipo de ultrasonido que atiende las 24 horas a pacientes ingresados, de consulta externa y de cuerpo de guardia, así como un equipo de rayos X digital que estuvo recientemente con problemas en la batería y ya fue restablecido».

La especialista destaca que los estudios se transmiten de forma inmediata a los servicios de Ortopedia y Respiratorio, entre otros, y que mantienen la atención a neonatología en el hospital provincial.

Precisa que los casos que requieren tomografía se trasladan a Villa Clara en ambulancia previa coordinación, tanto para urgencias como para consulta externa.