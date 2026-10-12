Incentivan en Cienfuegos superación de profesionales de la pediatría

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La formación de profesionales de la pediatría en Cienfuegos encuentra en el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto uno de sus principales escenarios de aprendizaje, superación e intercambio científico.

El centro, dedicado a la atención de la salud infantil en la provincia, también ha desarrollado una importante labor de docencia, investigación y preparación de nuevas generaciones.

En ese contexto, el doctor Fernando de la Mora Martín, especialista de primer grado en Pediatría, realizó recientemente el ejercicio académico para optar por el título de especialista de segundo grado. Sobre ese momento, explicó:

«Este paso representa la culminación de un proceso de preparación permanente, que comprende la actualización de conocimientos, la participación en cursos, la labor docente, la presentación de investigaciones, las publicaciones científicas y el cumplimiento de otros requisitos establecidos para alcanzar una categoría superior de especialización».

La trayectoria del Hospital Pediátrico ha estado acompañada por el trabajo de profesionales reconocidos y por una permanente apuesta por la superación.

En sus seis décadas de existencia, el centro ha combinado la asistencia médica con la docencia y la investigación, incluidos programas de formación avanzada, diplomados y maestrías en diversas áreas de la salud infantil.