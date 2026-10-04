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Cooperan campesinos del municipio de Cienfuegos con Sistema de Atención a la Familia 

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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Con el objetivo principal de mejorar las dietas alimentarias de ancianos y personas vulnerables, las juntas directivas de las SIETE cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios existentes en el municipio de Cienfuegos sostienen la entrega de viandas, vegetales y granos a los Sistemas de Atención a la Familia, ubicados en las zonas cercanas a esas bases.

Leidy Bofíl Paumier, miembro del Buró municipal de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la Perla del Sur explicó a la Radio, que el aporte directo de alimentos a los SAF es tarea priorizada en la que ganan protagonismo los cooperativistas y sus familiares, en estos momentos difíciles por los que atraviesa el país y el territorio sureño.

Aseguró la dirigente campesina que la medida es bien acogida y en cada cooperativa existen productores responsabilizados para que sean efectivos los donativos y la comunicación en los momentos que más lo necesitan los Sistemas de Atención, aún cuando establecen ciclos de entregas.

A esa acción se une el apoyo directo de los cooperativistas a las personas vulnerables por cada comunidad o asentamiento rural, entre los que cuentan ancianos que viven solos, embarazadas, enfermos y madres con varios hijos pequeños, a quienes facilitan la cocción de alimentos y traslado a turnos médicos.

Los gestos solidarios de los campesinos cienfuegueros en las ayudas de alimentos, aseguró Leydi Bofíl, se extiende a la entrega de donativos a hospitales de la localidad, con la asociación de centros y cooperativas.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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