Bill Gates advierte que el mundo no está preparado para la era de la IA y alerta sobre el riesgo de perder el control

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El fundador de Microsoft, Bill Gates, afirmó que el mundo no está preparado para la era de la inteligencia artificial, a pesar de haber defendido durante mucho tiempo la innovación tecnológica.

En un editorial, el empresario señaló que no existen indicios de que líderes, expertos y comunidades estén afrontando los retos de forma adecuada y denunció la ausencia de un plan para facilitar la transición.

Gates advirtió además que la IA podría empezar a actuar en contra de los intereses humanos y que existe el riesgo de perder el control a medida que los modelos se vuelvan más potentes.

Según Gates, la gente subestima la IA por dos razones principales: primero, porque la tecnología será capaz de reemplazar a los seres humanos en muchas tareas en un plazo breve; segundo, porque el mundo no tiene experiencia con una tecnología que puede evolucionar tan rápidamente y actuar como un ser humano, adaptándose por sí misma.

El magnate señaló que la IA afectará a varios sectores “en el transcurso de una década en lugar de a lo largo de varias generaciones” y advirtió que, aunque se crearán nuevos puestos de trabajo, “sin las políticas adecuadas, habrá muchos menos de los que hay hoy en día».

Entre los empleos que podrían verse afectados, Gates enumeró las ventas y la atención al cliente, la ingeniería de software, la asistencia jurídica, así como aquellas industrias que requieren tareas físicas, como la construcción y la hostelería.

A su vez, áreas como la ingeniería de software y el diseño podrían generar nueva demanda en el mercado laboral. Los especialistas necesitarán años de formación para ocupar las nuevas posiciones, agregó.

El empresario destacó que la IA a veces ya actúa de formas que sus creadores no pretendían, pues la velocidad del desarrollo supera las expectativas. “A medida que los modelos se vuelven más potentes, podrían empezar a actuar en contra de nuestros intereses y podríamos perder el control”, advirtió.

Gates señaló que muchas personas ya usan estas herramientas para cometer fraudes, desinformación, deepfakes, vigilancia y ciberataques, pero anticipó que llegará un momento en que la propia IA será capaz de realizar estos actos maliciosos sin intención humana detrás.

El punto de no retorno, según Gates, llegará cuando la IA ofrezca un rendimiento casi libre de errores, ya que tendrá la capacidad de verificar la información por sí misma, sin esfuerzos humanos.

En una entrevista con The New York Times, Gates indicó que las empresas tecnológicas ya buscan obtener beneficios al minimizar deliberadamente los riesgos asociados al desarrollo de la IA. “Ahora se dicen entre ellos: ‘Oye, hombre, no digas eso, nos perjudica. Estamos intentando recaudar el próximo billón de dólares’”, explicó.

El filántropo aseguró que, al igual que existen obstáculos, la IA presenta numerosos beneficios. La herramienta puede sintetizar conocimiento de todos los campos científicos, lo que podría acelerar la innovación ante los problemas más difíciles del mundo, como la energía renovable, el tratamiento del cáncer y la producción de suficientes alimentos.

En medicina, la tecnología podría garantizar la detección temprana de ataques cardíacos, ayudar a los pacientes a entender pruebas médicas y mantener el contacto entre pacientes y doctores fuera del hospital.

En agricultura, podría ofrecer pronósticos meteorológicos confiables, consejos sobre qué semillas plantar, cómo proteger cultivos y ganado de enfermedades, o cómo mejorar el suelo.

En salud mental, las herramientas de IA podrían ayudar a las personas a reconocer señales de trastornos, ofrecer estrategias para afrontarlos y conversar con ellas, siempre que existan salvaguardas de privacidad adecuadas.

De acuerdo con Gates, se deben desarrollar resoluciones a través de un proceso democrático público que incluya a funcionarios electos, responsables políticos, educadores, trabajadores de la salud, autoridades locales y líderes comunitarios. Estas resoluciones deben ser desarrolladas por los humanos con la ayuda de la IA, la cual se limitaría a plantear las preguntas.

El empresario también propuso establecer instituciones internacionales y nacionales para lidiar con esta tecnología, y comparó la situación con la reorganización institucional llevada a cabo en Estados Unidos tras el ataque terrorista del 11 de septiembre. No obstante, aclaró que “la IA requerirá mucho, mucho más”, ya que afectará a muchas esferas y no solo a la seguridad nacional.

Tomado de Cubadebate