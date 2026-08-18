Compartir en

En Cienfuegos elaboran propuestas para el mantenimiento del mobiliario urbano y los espacios públicos, deteriorados por la indisciplina ciudadana, llamada a una mayor responsabilidad individual para conservar el patrimonio de disfrute colectivo.

Remigio Sánchez Torres, director de Planeamiento de la Delegación del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, explicó que malas acciones dañan bancos, luminarias, jardineras, cestas para residuos, señales de tránsito, estatuas, entre otros mobiliarios de sitios comunes.

Las principales problemáticas apuntan al deterioro por el sobre uso, actos vandálicos, graffitis, mal estado de las áreas verdes y la utilización inadecuada de algunos espacios, como el parque José Martí, escenario de competencias deportivas, realizadas recientemente.

En función del mejoramiento crean equipos multisectoriales con la participación de instituciones, nuevos actores económicos y la ciudadanía para el desarrollo de proyectos dedicados a revitalizar y conservar los espacios públicos y el mobiliario.

De acuerdo con Sánchez Torres, estos componentes que forman parte de la identidad de los asentamientos y son únicos en cada sitio, incluyen en su rediseño accesibilidad, seguridad, enfoque inclusivo y resistencia a las condiciones climáticas.