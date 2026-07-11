Continúan trabajos en Cuba para restablecer Sistema Electroenérgetico

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En cada una de las provincias de Cuba se establecieron microsistemas para garantizar los servicios vitales como parte de los trabajos que se acometen este sábado para restablecer el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), informa la agencia Prensa Latina.

De acuerdo con una actualización de la Unión Eléctrica (UNE), en el horario de la madrugada ocurrió un colapso de tensión en el microsistema de la región occidental.

La misma fuente puntualizó que la prioridad es volver a incorporar la generación de las unidades de Energás Boca de Jaruco para comenzar el proceso de arranque de las centrales termoeléctricas Máximo Gómez, Ernesto Guevara, Antonio Guiteras, Carlos Manuel de Céspedes y Diez de Octubre.

Una vez que se logre llegar al oriente del país, aclaró el organismo, se incorporará la generación de las unidades de Lidio Ramón (Felton) y Antonio Maceo.

La UNE destacó asimismo la labor desplegada por los trabajadores eléctricos tras la caída del SEN durante la tarde de ayer, quienes trabajan intensamente para restablecer el servicio lo antes posible.

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, señaló que debido al impacto del cerco energético impuesto por Estados Unidos ocurrieron en la última semana dos desconexiones del SEN, en un contexto en el que casi no se dispone de combustible para energizar las plantas y con varias unidades generadoras fuera de servicio.

“Es titánica la labor de los eléctricos. En medio de las afectaciones, nuestro reconocimiento”, escribió en su cuenta de la red social X.

Empresa Eléctrica Cienfuegos informa sobre situación del servicio eléctrico en la provincia:

Durante la noche ocurrió un colapso en el microsistema creado entre las Centrales Eléctricas Junco Sur y 40 Motores de generación.

Luego de estabilizada la isla de generación con la Central Eléctrica Junco Sur se han realizado varios intentos para volver a llegar hasta el emplazamiento 40 Motores de generación, lo cual hasta el momento no ha sido posible.

En este momento en la provincia se encuentran con servicio los circuitos 17, 26, 30, 95, 405 y algunas zonas del 408. Centros críticos con servicio: Hospital provincial, Hospital pediátrico, ETECSA provincial, CUPET Trébol y T15. Creando las condiciones para llegar hasta el Hospital de Especialidades.

Nos mantenemos laborando para lograr un microsistema estable en nuestra región.

Continuaremos informando.

Cienfuegos, 11 de julio de 2026.

8:30 am