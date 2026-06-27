Inauguran en Cienfuegos primer Festival Deportivo Escolar

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Este sábado quedó inaugurado en Cienfuegos el primer Festival Deportivo Escolar ante la suspensión edición 62 de los Juegos Escolares.

El evento tendrá lugar en todas las provincias del país desde el 28 de junio hasta el 15 de julio y su programa incluye 32 disciplinas, ajustadas a las categorías pioneril, escolar y juvenil.

La llama del certamen fue entregada por el presidente de la Comisión de Atención Atletas Vicente Sánchez Vázquez a Amanda Rachel Montero Alonso, practicante de natación que aportó doce medallas en la pasada edición de los Juegos Escolares.

Dailen Herrera Vega, miembro del Buró Político del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, pronunció las palabras centrales de la ceremonia tras el desfile de los combinados deportivos y las presentaciones de Cubaila y el Conjunto Folclórico de Cienfuegos.

La ocasión también devino oportunidad para reconocer a deportistas, entrenadores y árbitros destacados en eventos recientes, especialmente a la jueza internacional de judo Adiled Liens Otero, quien participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.