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Ciencia y Tecnología / Cienfuegos

Incentiva Jardín Botánico de Cienfuegos desarrollo de proyectos científicos

Jorge Fernándezpor Jorge Fernández
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El Jardín Botánico de Cienfuegos impulsa actualmente varios proyectos de gran valor científico y ambiental, encaminados a fortalecer la conservación y la restauración ecológica en la provincia.

Así lo explicó Leosvely Vasallo Rodríguez, su director, quien señaló que entre las principales líneas de trabajo sobresale la participación en programas de reforestación impulsados por entidades del territorio.

También desarrolla acciones vinculadas a la restauración ecológica en distintos puntos del territorio, donde se identifican zonas de alta sensibilidad ambiental y de importancia para la biodiversidad. Estas iniciativas buscan recuperar espacios afectados y garantizar una mejor protección de los recursos naturales.

A ello se suma la participación en programas de reforestación impulsados por entidades del territorio, así como el trabajo en proyectos científicos relacionados con el ecotono de manglar y con el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal. Ambos tienen impacto en la investigación, la capacitación y el trabajo comunitario.

A pesar de las dificultades actuales, la institución prepara nuevas propuestas para programas de ciencia en la provincia, lo que confirma su vocación de continuidad investigativa y su compromiso con la preservación del patrimonio natural cienfueguero.

Jorge Fernández

Periodista. Ha laborado en el periódico Ahora, de Holguín, y Juventud Rebelde.

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