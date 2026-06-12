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El Estadio Azteca fue testigo de una inauguración histórica. Antes del debut de México frente a Sudáfrica, el coloso mexicano abrió sus puertas para dar inicio oficialmente al Mundial 2026 con una ceremonia cargada de música, emoción y color.

El espectáculo comenzó con Maná y Danny Ocean, quien encendió el ambiente interpretando “Partidazo”. Más tarde, Los Ángeles Azules y Belinda tomaron el escenario para cantar “Por Ella”, desatando la ovación de los más de 87.000 aficionados presentes. El momento culminó con un emocionante “¡Viva México!”, que resonó en todo el estadio.

La fiesta continuó con J Balvin, que puso a bailar al público con una presentación llena de energía y ritmos latinos. Sin embargo, el punto más esperado llegó con la aparición de Shakira y Burna Boy, encargados de interpretar “Dai Dai”.

Con una gigantesca Copa del Mundo en el centro del campo, efectos visuales impresionantes y un estadio completamente entregado, la ceremonia dio el puntapié inicial a una Copa del Mundo que promete hacer historia en México, Estados Unidos y Canadá.Presentación de los países, Andrea Bocelli y la Copa del Mundo Minutos antes del inicio del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el Estadio Azteca vivió uno de los momentos más emotivos de la ceremonia con el tradicional desfile de las banderas de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026.

Posteriormente, el tenor Andrea Bocelli y la cantante EJAE interpretaron “DNA”, la canción oficial de la Copa del Mundo, en una presentación que emocionó a los miles de aficionados presentes en el estadio y a millones de espectadores alrededor del mundo.

La ceremonia continuó con la aparición del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por la actriz mexicana Salma Hayek, quienes presentaron el codiciado trofeo de la Copa del Mundo ante la ovación del público.

Como antesala del encuentro inaugural, Lila Downs interpretó el himno nacional de Sudáfrica, mientras que Alejandro Fernández hizo lo propio con el himno de México, poniendo el broche de oro a una ceremonia que dio paso al comienzo oficial del Mundial 2026.

La trilogía de inauguraciones se debe a que habrá una por cada país anfitrión del Mundial 2026. La inauguración en México fue hoy y en Estados Unidos y Canadá será mañana.

Tomado de Cubadebate