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Cienfuegos

Afecta bloqueo económico a Jardín Botánico de Cienfuegos

Jorge Fernándezpor Jorge Fernández
Responde a prioridades del país Jardín Botánico de Cienfuegos
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El Jardín Botánico de la provincia de Cienfuegos percibe también los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba y su pueblo.

Así lo confirmó Leosbely Basallo Rodríguez, director de la instalación, quien explicó que la escasez de insumos se evidencia en el estado de conservación de las plantas.

«En primer lugar, tratar de mantener lo mejor posible la colección de plantas vivas nos ocupa, pues se ha visto afectada por el cerco económico y la imposibilidad de adquirir los combustibles», afirmó.

El actual escenario impone la búsqueda de nuevas soluciones, a partir de alternativas particulares dentro de cada entidad.

Sobre el tema, precisó el directivo que «tenemos chapea manual contratada con una mipyme y estamos tratando de rescatar unas áreas que ya están bastante afectadas por especies exóticas invasoras y lo reducido del personal de labores agrícolas», concluyó.

Jorge Fernández

Periodista. Ha laborado en el periódico Ahora, de Holguín, y Juventud Rebelde.

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