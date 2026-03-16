En funcionamiento microsistemas eléctricos tras caída del SEN en Cuba

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El director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, informó que tras la caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) funcionan microsistemas eléctricos en varias partes del país.

El directivo señaló que se busca llegar con energía a Nuevitas y la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, al tiempo que señaló que aún se desconocen las causas que llevaron a la desconexión del SEN.

Guerra precisó que Energás tiene una unidad en servicio y se priorizan centros vitales.

Según reportes de prensa, especialistas del sector eléctrico en Holguín trabajan en la activación de una “isla eléctrica”.

Según el director general de la Empresa Eléctrica Holguín, ingeniero Rubert Reynaldo González, el objetivo es garantizar el suministro eléctrico a instalaciones prioritarias, para lo cual se prepara la subestación Holguín 220 para poner en funcionamiento 10 motores de generación que trabajan con diesel.

Asimismo, se conoció que la occidental provincia de Matanzas puso en marcha los protocolos establecidos para situaciones de contingencia.

«Ya se encendieron dos motores de Guanábana y se encuentra creada una microisla que da servicio al Hospital Faustino Pérez.

A partir de la misma se debe poder dar servicio al circuito MI 1410 para llegar al Despacho Provincial de Carga», informó el sector eléctrico en ese territorio.