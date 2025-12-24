Contundente denuncia en Consejo de Seguridad contra agresión de EE.UU.

Compartir en

Venezuela denunció hoy como “la mayor extorsión conocida» de su historia la actual escalada hostil de Estados Unidos, que “se presenta como el agredido para iniciar un conflicto».

En una reunión del Consejo de Seguridad para abordar la situación, Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la ONU, afirmó que se trata de “un gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico».

En su intervención ante el foro, Moncada recordó que desde EE.UU. han afirmado públicamente que quieren «anexarse» a Venezuela a su territorio.

«Su presidente [Donald Trump], el pasado 16 de diciembre, nos exigió que de inmediato le entregáramos nuestras tierras, nuestro petróleo y nuestros minerales, porque supuestamente le pertenecen. Dijo que si no cumplimos con su ultimátum descargaría entonces la furia de la mayor Armada de la historia sobre nuestro país», recordó el diplomático.

Moncada señaló que están en presencia de un poder que «actúa al margen del derecho internacional» y que «exige a venezolanas y venezolanos» que desalojen a su país o, de lo contrario, «ejecutará un ataque armado que viene anunciando desde hace semanas».

Denunció que la agresión incluye un bloqueo naval declarado, el robo de cuatro millones de barriles de petróleo venezolano y una guerra electrónica en el espacio aéreo, que constituyen violaciones del derecho internacional y son amenazas a la paz regional y continental.

Durante su alocución, el diplomático alertó de que no es solo de Venezuela, sino que «la ambición es continental» y «así lo ha expresado el Gobierno estadounidense en su Estrategia de Seguridad Nacional», donde «afirma que el futuro del hemisferio le pertenece, con la aplicación de la doctrina Monroe en el siglo XXI, ahora agravada con el corolario Trump».

«Alertamos al mundo: Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. El Gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos», subrayó el representante venezolano en la ONU.

Explicó que la primera evidencia del plan de Washington para imponer su poder en la región son los asesinatos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, bajo el argumento de la pretendida cruzada contra el narcotráfico, que se ha materializado en una militarización de la región y decenas de ejecuciones extrajudiciales en ataques letales contra embarcaciones.

Esos ataques ordenados por la Administración Trump en los últimos meses se han ejecutado «en flagrante violación del derecho internacional y los derechos humanos», dijo Moncada.

Recordó que se han perpetrado casi una treintena de ataques, con mas de un centenar de víctimas, «civiles no combatientes en ausencia del conflicto armado».

«Que quede claro de una vez por todas: no existe una guerra en el Caribe, no existe un conflicto armado internacional, tampoco existe un conflicto armado no internacional; por lo cual es absurdo que el Gobierno de EE.UU. pretenda justificar sus acciones aplicando las normas de derecho de guerra», manifestó el diplomático.

«El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual Gobierno de EE.UU.», subrayó.

Rusia: Un auténtico acto de agresión

El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, condenó en su intervención las acciones de Estados Unidos contra Venezuela como «un auténtico acto de agresión».

«El bloqueo ilegal impuesto por Estados Unidos a la costa de Venezuela es un auténtico acto de agresión. Washington es claramente responsable de las catastróficas consecuencias que este comportamiento ‘cowboy’ tiene para los habitantes del país bloqueado», afirmó.

Subrayó que, ante las agresiones de Washington hacia Caracas, Moscú reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano.

Nebenzia señaló que Rusia «condena enérgicamente la captura de petroleros por parte del ejército estadounidense y la imposición efectiva de un bloqueo marítimo».

Cuba: Acción fraudulenta y arbitraria

Cuba denunció ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas la doble moral de EE.UU. con su unilateral decisión de designar al Gobierno de Venezuela como organización terrorista extranjera.

«¿Qué moral tiene el Gobierno de EE.UU. para estas designaciones, cuando protege y financia a organizaciones terroristas en su territorio, se niega a colaborar con países vecinos como Cuba en materia de terrorismos y habla abiertamente de acciones encubiertas y sabotaje de la CIA contra infraestructuras venezolanas?», cuestionó el representante de la isla en el foro.

El diplomático catalogó la medida contra Caracas de «arbitraria, fraudulenta, unilateral y políticamente motivada».

China contra el unilateralismo y el acoso

La delegación de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reiteró este martes que «se opone a todos los actos de unilateralismo y acoso» de EE.UU. contra Venezuela, así como a la intromisión de Washington en «los asuntos internos» del país sudamericano.

«China se opone a todos los actos de unilateralismo y de acoso. Todos los países deben defender su dignidad soberana. Estamos en contra de toda aquella medida que vulnere los principios y fines de la Carta de la ONU y que haya injerencias en la soberanía y en la seguridad de un tercer Estado», afirmó el embajador alterno de Pekín ante el organismo, Geng Shuang.

Expresó la oposición del país asiático «a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales», «la injerencia externa en los asuntos de Venezuela, bajo cualquier pretexto» y «las sanciones unilaterales ilícitas y de una jurisdicción que no tiene fundamento en el derecho internacional y que tampoco ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad».

Adicionalmente, el representante de Pekín pidió a EE.UU. «escuchar el justo llamado de la comunidad internacional y que de inmediato detenga esos actos y evite que se recrudezcan aún más las tensiones».

«Exhortamos a EE.UU. a respetar la seguridad de navegación de los países de la región y la seguridad y los derechos de que gozan dichos países de la región, en virtud del derecho internacional», dijo el diplomático.

Asimismo, China sugirió a Washington llevar a cabo «una cooperación judicial habitual dentro de los marcos existentes» y exigió el levantamiento de «las sanciones unilaterales» contra Caracas y más esfuerzos «para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe».

«Latinoamérica y el Caribe son una parte importante del Sur global y una fuerza vital a la hora de mantener la paz y la estabilidad del mundo y de promover el desarrollo y la prosperidad a nivel mundial», sostuvo y añadió que China respalda que la región permanezca como zona de paz.

Tomado de Cubadebate