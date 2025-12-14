Desarticulan en La Habana peligrosa red de tráfico de drogas

Compartir en

Las autoridades cubanas desarticularon una red de tráfico de drogas que intentaba introducir más de un millón de dosis de cannabinoides sintéticos en el país, mediante un operativo coordinado en la capital.

Según información oficial desde el perfil digital de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Héroes de Azul, la red organizada desde Estados Unidos utilizaba a residentes en Cuba para la preparación y distribución de la sustancia, conocida como “químico” o “papelito”.

El cargamento fue interceptado cuando se intentaba introducir la droga oculta en envases de yogurt, gelatina y suplementos, a través del aeropuerto internacional José Martí, empleando paquetería ilegal.

Como resultado de la operación, 24 personas fueron detenidas y se encuentran bajo proceso penal, mientras se incautaron más de 11 millones de CUP que iban a ser extraídos del país para financiar actividades delictivas.

Las fuerzas del orden ocuparon además precursores químicos como acetona, vehículos y viviendas utilizadas como laboratorios para la manipulación de la sustancia.

El Ministerio del Interior destacó que el operativo evitó la circulación de más de un millón de dosis en municipios como San Miguel del Padrón, Regla y Diez de Octubre, reafirmando la política de tolerancia cero de Cuba contra las drogas.

Tomado de Cubadebate