SNB 64: Los Elefantes no encuentran la senda de la victoria

El equipo de béisbol de Cienfuegos lleva seis derrotas en línea al caer este sábado por cuarta ocasión consecutiva frente al actual campeón de la pelota cubana y líder de la edición 63 de nuestros clásicos nacionales, el elenco de Las Tunas.

En esta ocasión el pitcheo no pudo sostenerse ante la potente tanda de los leñadores que pisaron la goma en 11 oportunidades y conectaron 17 inatrapables por sólo 9 los sureños con cinco anotadas.

La defensa de los paquiedernos dejó mucho que desear, tres errores por uno de sus rivales.

A esto hay que sumarle la muy pobre ofensiva de los dirigidos por Yoandry Moya, y sobre todo la paupérrima oportunidad. Dejaron a un total de 13 corredores en las almohadillas. Un total de 20 hombres se embazaron entre indiscutibles, boletos y pelotazos, y sólo cinco llegaron al home play. Ante tanta improductividad, muy difícil aspirar a la victoria.

Luis Vicente Mateo de 4-2, 2 impulsadas y una anotada, así como Richel López de 5-2, una anotada y un doble fueron los más destacados con el madero.

En cuanto a los lanzadores, el abridor Alexander Vargas no pudo sostenerse en la lomita al permitir 6 carreras en apenas 2 y 2 tercios. A su sustituto José Carlos Sarria le marcaron cuatro más (dos de ellas sucias) y una el tercer pitcher sureño Yoelvis Leiva.

Luego de este fracaso la tropa del centro sur de Cuba bajó al octavo puesto de la tabla de posiciones con 34 sonrisas y 31 descalabros, y tiene a Pinar del Río pisándole los talones a juego y medio cuando a los vegueros le restan once partidos, por diez a los nuestros.

Este domingo culmina la subserie y el alto mando de los leñadores enviará al montículo al zurdo Eliander Bravo, mientras que por los elefantes lanzará el novato Pablo Enrique Ruiz Parapar.