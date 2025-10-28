Felicitan a trabajadores del Turismo en su día

Compartir en

Una carta de felicitación y convocatoria a ganar mayor protagonismo, compromiso y entrega con máxima eficiencia y calidad en la prestación de los servicios envío a los afiliados del Turismo en Cienfuegos, Julio Enrique Morales Verea, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo.

La constitución del gremio hace 30 años, tuvo lugar el 28 de octubre, de 1995, en la culminación de la Jornada Che-Camilo, como homenaje al Guerrillero Heroico, paladín de la calidad, y al Señor de la Vanguardia, vinculado a la esfera de los servicios.

En la misiva de Morales Verea que llega hoy a los sindicatos del Turismo en Cienfuegos están llamados los trabajadores de la llamada Locomotora de la Economía cubana, a poner empeño en el ahorro de todo tipo de recursos, enfatizando en los energéticos, enfrentar cualquier manifestación de delito, indisciplina, corrupción, prostitución y las drogas, que afecte la moral Socialista y el orgullo que debe caracterizar a los afiliados del Sector.

Afirma en sus líneas, que los obstáculos impuestos a las transacciones comerciales con Cuba han incidido en la disminución de los potenciales inversores en el sector turístico, afectando el desarrollo de las líneas de negocios de la Empresa Extrahotelera Palmares S.A. y de los cuatro proyectos en Cartera de Oportunidades con Inversión Extranjera.

Lo que no impide, agrega, que esta celebración se convierta en un reto y compromiso moral para cada colectivo y trabajador del Turismo, dada la confianza de la dirección del Partido y Gobierno en la capacidad del gremio para defender los principios de la Revolución, con el gran encargo estatal de estar dentro de los actores fundamentales del crecimiento económico del país y mostrar en el contacto inmediato con los visitantes de otras latitudes la hospitalidad, el decoro, la imagen y cultura de nuestro pueblo.