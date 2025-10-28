Viaja hacia Granma primer grupo de apoyo de telecomunicadores cienfuegueros

Compartir en

El primer grupo de apoyo de telecomunicadores cienfuegueros viaja con destino a Granma, dónde esperarán a buen resguardo el pronosticado paso devastador de Melissa, para comenzar de inmediato las labores recuperativas.

Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe de Operaciones de la Red de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, explicó que la brigada la conforman cinco linieros, el jefe del equipo y el chófer de un camión especializado.

El grupo de telecomunicadores trabajará en la primera etapa de la restauración de la red que queda muy afectada ante una situación extrema de este tipo y limpian obstáculos, levantan cables y postes caídos, siempre con la mirada en rescatar cada componente sin daño.

Yuisimil Santana Munguía, jefe de la brigada que viaja con destino a Bayamo, aseveró que el gesto solidario identifica a los trabajadores de las telecomunicaciones en el país, y significó la experiencia en estas faenas, acompañada de responsabilidad.