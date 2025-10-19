🎧Extienden invitación para el Cuarto Taller de Gestión Documental y Archivos

Especialistas del Archivo Histórico Provincial “Rita Suárez del Villar” extienden la invitación al Cuarto Taller de Gestión Documental y Archivos, a desarrollarse los días 28 y 29 de octubre, con presentación de investigaciones del patio, y otras ponencias que sintetizan sobre la gestión con los públicos en instituciones homólogas de la isla.
