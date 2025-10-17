Indígenas ecuatorianos convocan a una asamblea para mantener protestas contra el presidente Noboa

Compartir en

Organizaciones indígenas de la provincia ecuatoriana de Imbabura, donde se han registrado la mayoría de las protestas contra el presidente Daniel Noboa, convocaron una gran asamblea con el objetivo de mantener las movilizaciones, al rechazar la tregua parcial acordada por algunos dirigentes indígenas con el Gobierno.

La convocatoria se hizo al terminar una asamblea en la plaza principal de la localidad de Otavalo, en la que los presentes expresaron su desacuerdo con los acuerdos alcanzados por los dirigentes con el Ejecutivo, que implicaban levantar los bloqueos a cambio de iniciar unas mesas de diálogo para tratar las exigencias y demandas de los indígenas.

«Que siga el paro. Para fortalecer a los pueblos. Les pedimos a todos que asistan. Es un llamado al diálogo y a la unidad», señaló un dirigente indígena de Otavalo, tras la asamblea en la que también participó la alcaldesa de la ciudad, Anabel Hermosa.

Se espera que la asamblea de este viernes se celebre en el punto donde asesinaron al indígena Efraín Fueres, el primero de los tres manifestantes muertos por disparos en medio de la represión a las protestas en Imbabura.

Otro dirigente indígena que participó en la asamblea afirmó que «el paro continúa«. «No nos levantamos de nuestras vías y puntos de resistencia. Sigue la residencia en cada uno de los puntos», confirmó el dirigente indígena Rafael Fueres.

Además rechazó la presencia de militares en la zona. «Aquí no hay terroristas. Que los militares se vayan y se dediquen a trabajar en las zonas del país donde hay mayor violencia» dijo Fueres.

«Nadie dijo que el paro se ha acabado»

La alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, aclaró el jueves que continúa el paro contra el alza del diésel y otros reclamos, pese a que en la víspera el ministro del Interior, John Reimberg dijo que se levantaba la medida.

Precisamente el funcionario ecuatoriano dijo que «hoy se acaba el paro» cuando intervino para anunciar los acuerdos tras más de seis horas de reunión, lo que rápidamente rechazado por las organizaciones y movimientos indígenas.

«Ninguna provocación debe dividirnos. Se mantienen vigentes las resoluciones del Consejo Ampliado del 14 de octubre, que resolvió reorganizar la resistencia, fortalecer la unidad, decir no a la Consulta Popular y reafirmar la resistencia en todos los territorios«, señaló la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que lidera las protestas a nivel nacional y que no fue invitada a esta reunión.

Ecuador cumple cerca de un mes de protestas indígenas en varias provincias de la zona andina para exigir la restitución del subsidio al diésel, eliminado por el presidente Noboa.

Además exigen el retorno del impuesto al valor agregado (IVA) al 12 por ciento, después de que Noboa lo subiese en el 2024 a 15 por ciento, y el rechazo al referéndum convocado por el mandatario para el próximo 16 de noviembre donde debe votarse si se abre o no el proceso para elaborar una nueva carta magna.

Tras casi un mes de movilizaciones, las protestas han dejado tres muertos por armas de fuego, cerca de 350 manifestantes heridos y más de 170 detenciones, de las que alrededor de una veintena han sido enviadas a prisión preventiva con cargos por terrorismo.

Tomado de teleSUR Noticias