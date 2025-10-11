🎧 Premia PerlavisiónTV a periodistas y realizadores en Festival Provincial de Telecentro

🎧 Escúchenos en audio real

El canal de televisión de Cienfuegos premió a periodistas y realizadores en la conclusión del Festival Provincial de Telecentro y serán esas las obras que representarán a la emisora en el evento nacional, por celebrarse el año próximo la provincia de Las Tunas.

Correspondió evaluar los trabajos en concurso a Rosendo Domínguez, director de Telecubanacán (Villa Clara) y presidente del Jurado y como miembros como Luzdeivys González Forcades, periodista de Radio Ciudad del Mar, así como Tay Toscano Jerez, periodista y presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, en Cienfuegos.

