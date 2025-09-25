Consejo de Estado cubano evalúa temas de interés nacional

Compartir en

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, informó hoy sobre la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en la Sesión del Consejo de Estado.

De acuerdo con reportes de la Asamblea Nacional del Poder Popular(ANPP) en la última etapa de trabajo «se precisó el alcance de los 10 objetivos generales y se actualizó el cronograma de implementación de los objetivos específicos y las acciones para los meses de septiembre a diciembre».

Asimismo fueron aprobados el modelo global y las directivas para la elaboración del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para 2026, y se ha avanzado en el proceso de actualización y certificación de las estrategias de desarrollo municipales.

«Se realizarán reuniones con todos los consejos provinciales durante los meses de octubre y noviembre, para chequear su implementación», agregó.

De igual forma Marrero destacó que se concluyó la propuesta actualizada del Programa de Gobierno, incluida la versión pública, en cumplimiento de las sugerencias efectuadas en el debate de este tema en la sesion de julio del Parlamento.

Respecto a las más de 70 propuestas recibidas, como parte del debate de la evaluación del cumplimiento e impacto del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, acotó que todas han sido oportunamente valoradas y está prevista una reunión de intercambio con estos diputados de conjunto con la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos, con vistas a continuar fortaleciendo este importante programa.

En la sesión ordinaria del Consejo de Estado se aprobó el decreto ley Reglamento de la Ley 170 del Sistema de Títulos Honoríficos y Condecoraciones de la República de Cuba.

El titular del Ministerio de Justicia, Oscar Manuel Silvera, explicó que la propuesta «establece las regulaciones que complementan la referida disposición normativa en lo que respecta a su organización, las denominaciones, características de cada título honorífico o condecoración, facultades de sus autoridades, entre otros aspectos».

Los integrantes de este órgano evaluaron además el estado de publicación de las leyes aprobadas por la ANPP en las últimas legislaturas, sus disposiciones complementarias y chequearon los acuerdos adoptados por el Consejo de Estado en sus reuniones previas.