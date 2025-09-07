SNB 64: elefantes no pudieron con los rugidos del león

Compartir en

Culmina la primera subserie del calendario regular del clásico cubano de béisbol en su versión 64 y con saldo negativo para los elefantes de una victoria y cuatro derrotas ante Industriales, en el Coloso del Cerro.

No por esperado el resultado para la mayoría de los entendidos por la nómina que presenta el conjunto azul y la localia, varios aspectos positivos y negativos saltaron a la grama capitalina, sobre todo estos últimos los que hicieron mella en un mejor resultado para la tropa que dirige el novel Yoandry Moya Vives.

Conocidas las vicisitudes en el pitcheo verdinegro en este inicio, resultó para el cuerpo de dirección un verdadero dolor de cabeza conformar el staff de cinco abridores.

Islay Sotolongo, Alex Daniel Pérez y Yadiel Loyola si forman parte de esa rotación proyectada pre competencia, Luis Ángel Santana y Pedro Soca no.

Sotolongo y Alex, caminaron lo más posible, el primero explotó en el séptimo inning con cinco permitidas, aunque salió ileso pues sus compañeros en la postrimerías del choque produjeron para lograr el éxito apoyados en la excelente labor de relevo de Kevin Hernández.

Alex por su parte cargó con la derrota, incluida mala defensa y le conectaron con corredores en circulación. En este caso, es un tirador que estuvo durante casi toda la mitad de 2025 en un proceso de recuperación debido a la cirugía que le realizaran a finales del pasado año en el codo de su brazo de lanzar.

De los más jóvenes, Santana con una buena labor monticular, sólo cuatro carreras le permitió en cinco entradas a la poderosa ofensiva rival y dos fueron jonrones sin corredores en bases. Soca, no puedo si quiera pasar del primer capítulo.

Punto y aparte para Yadiel Loyola quién a las puertas de una intervención quirúrgica, llegó temprano el sábado desde la Perla del Sur dispuesto a ayudar a su equipo. Las cosas no le salieron como el esperaba, pero así es el béisbol, al menos contuvo a la tanda azul, cinco carreras en 4 episodios fue el saldo, aunque no contó con la total eficacia de sus defensores y estuvo descontrolado al otorgar 6 boletos.

El alto mando del equipo pudo ver cuando comienza a decaer la efectividad de muchos de esos lanzadores jóvenes, para que en futuras salidas la mano no tiemble al levantarlos del box. Me refiero sobre todo en el caso de José Carlos Sarria, también con destacada actuación en el inicio y que después de tres episodios nunca resultó el mismo.

En general el cuerpo de lanzadores permitió 39 carreras en 40 entradas, casi una por inning.

La defensa hizo de las suyas, con acciones que fueron o no a la hoja de anotaciones, estas últimas aunque no aparezcan en el papel, en muchas ocasiones las consecuencias son peores. Tampoco dejaron de aparecer excelentes jugadas que definieron momentos del juego. En general los desagravios en este aspecto superaron a las alegrías, pese a sólo cometer 4 errores.

Por último la ofensiva pudo anotar 19 carreras, poco más de tres como promedio cada nueve episodios, así muy difícil de obtener el éxito. Y si a eso le sumas que sus dos mejores bateadores comenzaron por debajo, la situación se agrava. Luis Vicente Mateo bateó para 333 con dos remolques y Erisbel Arruebarruena 263 y sólo 2 traídas para el home play.

Otro aspecto que lleva un análisis es la poca paciencia que muestran los bateadores en el home play, «45 ponches» en toda la subserie, a un promedio de 9 K por choque, demasiados.

En conclusión, fue la semana del pre arranque y !qué comienzo!, frente al equipo con más títulos en la historia de series nacionales, en su patio y uno de los de mejor plantilla en la temporada.

Queda un largo camino por recorrer, tal vez con más escollos, pero sigo apostando por el resurgir de los elefantes, por lo visto en el inicio mejorar en la tabla final está al alcance, es cuestión de proponérselo.