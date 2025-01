Diosdado Cabello denunció que la oposición extremista de la red de coyotes opera desde Estados Unidos

Compartir en

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció este viernes que los llamados “coyotes”, quienes operan como una organización criminal desde los Estados Unidos para pasar a migrantes por la selva del Darién, están asociados a la oposición extremista de Venezuela.

«No es que yo de aquí de Venezuela voy a agarrar hacia el Darién y me voy, no, no, si usted se va al Darién y no está contactado por los coyotes no entra ¿Los coyotes?(Carlos) Vecchio, (David) Smolansky, (Julio) Borges, (Leopoldo) López, Juan Guaidó, (Miguel) Pizarro y otros», expresó al hacer referencia que la migración es un negocio para esos sectores de la oposición.

Durante el nuevo programa radial que conduce junto a la diputada Tania Díaz, aseguró que “los coyotes son una estructura criminal que opera desde EEUU, los EEUU los tienen allá, si EEUU quiere resolver o atacar el tema de la migración tiene que ir por los coyotes que hacen política desde los EEUU”.

Precisó que esta organización criminal tiene oficinas en EEUU y “las esconden detrás de ONG, pero son unos criminales que se llevan gente (…) (Carlos) Vecchio, (David) Smolansky, (Julio) Borges, (Leopoldo) López, Juan Guaidó y (Miguel) Pizarro son los que van al frente de la red de coyotes que operan”.

Por su parte, Díaz hizo un llamado a las madres a no dejar que sus hijos sean manipulados por sectores de la oposición radical. “Están utilizando a sus hijos como arma de guerra y es importante que las familias lo sepan”, precisó.

Asimismo, ratificó que la oposición extremista utiliza el tema de la migración como negocio. Al tiempo, hizo una diferencia de lo que pasa ahorita con Colombia y señaló que los colombianos se vienen a Venezuela huyendo de la guerra, mientras que los venezolanos se fueron por un tema económico como consecuencia de las sanciones y bloqueo.

Tomado de Cubadebate