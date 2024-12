Rinde cuenta e informa de su gestión la gobernadora de Cienfuegos 

Compartir en

Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos, este 27 de diciembre informó y rindió cuenta de su gestión en el año 2024, ante el Consejo Provincial de Gobierno del Poder Popular.

En reunión presidida por

Jorge Luis Tapia Fonseca, Vice Primer Ministro de la República de Cuba, Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en la provincia, y autoridades gubernamentales, Rodríguez Armada expresó que durante el año se ha trabajado en la implementación y cumplimiento de las acciones diseñadas como parte de las Proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

«Especial atención, seguimiento y control he brindado a la ejecución del Plan de la Economía y el Presupuesto. No obstante, aún no se alcanzan los niveles esperados», refirió la funcionaria en su informe. Destacó que las utilidades se cumplen al 38.2%, incumplen 28 empresas y 18 cierran con pérdidas, de ellas 6 de la subordinación local.