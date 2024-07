Compartir en

El 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae, un estilo de música que surgió de la isla caribeña de Jamaica y que ya se ha hecho universal, por la capacidad que tienen estos ritmos de inspirar, animar y alentar a la gente.

Cuando oímos “reggae” se nos viene a la cabeza el gran artista Bob Marley, un gran músico que nos dejó obras para la historia y que popularizó la música reggae en todo el mundo, pero lo cierto es que la música reggae es mucho más que Marley.

Artistas como Dennis Brown, conocido como “El Príncipe del Reggae”, Prince Buster, Desmond Dekker, Jackie Mittoo, y las nuevas generaciones que llegan con nuevas propuestas, aportan mucho al reggae.

Origen de la celebración en honor al reggae

Fue en 1994 cuando se celebró por primera vez el Día Internacional del Reggae con la idea de movilizar a las emisoras de radio jamaicanas para que hicieran especiales acerca de las raíces del reggae y sus ramificaciones: el Mento, el Ska, el Rocksteady, el Reggae, el Dub y el Dancehall. Básicamente la finalidad de celebrar este día era algo local con trasfondo cultural.

Pero a día de hoy, la celebración se ha hecho universal. Se trata de potenciar el poder inspirador de la música reggae en todo el mundo.

Aunque hay que decir, que la música reggae no necesita una campaña de concienciación, ya que por sí sola consigue extenderse y llegar hasta el último rincón del planeta. De hecho, la música reggae se puede decir que fue el primer ritmo universal, ya que gozó de un público internacional mucho antes de la era de los videos musicales y mucho antes de Internet.

El 29 de noviembre del 2018, la UNESCO declaró al Reggae como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

¿Cuándo surgió el reggae?

El reggae proviene del rocksteady, y este a su vez del ska. El reggae como tal surgió en los años 60. Uno de los pioneros fue Bob Marley, pero hay otros muchos nombres. El tema “Long Shot Bus Me Bet” del grupo The Pioneers en 1967 es considerado como el ejemplo grabado más temprano del nuevo sonido que pronto sería conocido como reggae.

Fue en 1968 cuando se publicaron los primeros discos de reggae como tal. “Nanny Goat” de Larry Marshall y “No More Heartaches” de The Beltones.

En 1972 se estreno de la película The Harder They Come, con la actuación de Jimmy Cliff, que generó gran interés por la música reggae en Estados Unidos. En 1974 Eric Clapton versionó el “I Shot the Sheriff” de Bob Marley, lo que hizo del reggae una tendencia.

El reggae supuso una importante influencia para el punk rock en la Gran Bretaña de la segunda mitad de los 70 y resurgió en los 80 gracias a bandas como Steel Pulse, Aswad, UB40 y Musical Youth.

Cómo celebrar el Día Internacional del Reggae

Si te gusta este estilo musical, puedes aprovechar el 1 de julio para organizar en tu casa una fiesta reggae e invitar a tus amigos a escuchar algunos de los discos más míticos de la historia, ver documentales sobre reggae e incluso puedes caracterizarte con los colores más vivos de Jamaica.

