La historia de la pizza es mucho más antigua de lo que crees. Pudiera parecer que es un tipo de alimento relativamente moderno, debido a las grandes marcas y cadenas internacionales, pero nada más lejos de la realidad.

Quién es el inventor de la pizza

Tal y como hoy la conocemos, la pizza la inventó el italiano Raffaele Esposito el año 1889, en la ciudad de Nápoles (Italia). Si bien es cierto que desde hacía tiempo ya existían pizzerías, este maestro pizzero la concibió exactamente como es el la actualidad.

Efectivamente, la primera pizza moderna la prepara en 1889 Raffaele Esposito, de la Pizzería di Pietro e Basta Cossi (actual Pizzeria Brandi) para honrar la visita de los reyes Humberto l y la reina Margherita de Saboya. La pizza servida a la reina tenía los colores de la bandera italiana el rojo del tomate, el verde de la albahaca y el blanco de la mozzarella. De ahí el origen de la pizza Margarita, que pasó a convertirse en algo más que el plato de los pobres, famosa en Italia y en todo el mundo.

Origen de la pizza

La pizza es el producto de una evolución durante la cual se han ido mejorando los elementos que la componen. El pan ácimo, se conoce desde el Antiguo Egipto y Babilonia. Los persas cocían la torta sobre sus escudos y fueron los primeros en añadir queso en el siglo VI a. C.

Los romanos no tardaron en añadir toda clase de elementos: aceite, hierbas, miel, frutos silvestres, queso, etcétera. No faltan estudiosos que han encontrado locales en las ruinas de Pompeya que recuerdan a las pizzerías actuales. Los árabes siguen comiendo pan ácimo en la actualidad, al que añaden ingredientes, pero esa simple adición no dará lugar todavía a una pizza.

La palabra pizza podría derivar de la expresión picea usada por los romanos para aludir al ennegrecimiento del pan calentado. Fueron los napolitanos quienes popularizaron por primera vez hace más de mil años las foccacia, tortas recubiertas de hierbas aromáticas y especias.

Faltaban algunos ingredientes básicos, y el primero en llegar durante el siglo XVI, desde la recién descubierta América fue el tomate. Cuando los napolitanos descubrieron que no era venenoso, lo añadieron a las foccacia.

Se cree que ya se obtenía queso de las búfalas, introducidas en la Campania italiana para trabajar en las zonas pantanosas en el siglo XII, pero no se obtuvieron cantidades suficientes hasta la segunda mitad del siglo XVIII. En esa época, Nápoles se convierte en la ciudad de las pizzas, que se ofrecen y preparan en la calle, como las crepes, pero con su torta de pan, el queso y los ingredientes que uno quiera añadirle.

Primera pizzería de la historia

La primera pizzería reconocida del mundo es la Antica Pizzena Port’alba, que todavía existe en el número 18 de la vía Port’AIba en Nápoles, con su horno de ladrillo, su mostrador de mármol y sus estanterías con los ingredientes para que el cliente pudiera elegir.

Por otro lado, la primera pizzería de los Estados Unidos es la de Genaro Lombardi en el año 1905 en la ciudad de Nueva York. En el año 1985, los hermanos estadounidenses Dan y Franck Carney abren la primera tienda de Pizza Hut. Ésta, estaba ubicada en la ciudad de Wichita, Kansas (USA). Con el tiempo llegaron a contar con 12.000 tiendas, siendo la cadena de pizzerías más grande del mundo.

Historia de la pizza resumen

Si lo que necesitas es una breve historia de la pizza resumida, a continuación vas a poder verla en forma de cronología o línea del tiempo (timeline). De este modo no te perderás ningún hito histórico ni acontecimiento importante de esta exquisita comida:

Siglo VI a. C.: Los persas son los primeros en añadir queso por encima de las tortas de pan, que cocían encima de sus escudos.

Los persas son los primeros en añadir queso por encima de las tortas de pan, que cocían encima de sus escudos. Siglo I a. C. : Los romanos añaden a la torta de pan toda clase productos: aceite, queso, hierbas aromáticas, miel, frutos silvestres, etcétera.

: Los romanos añaden a la torta de pan toda clase productos: aceite, queso, hierbas aromáticas, miel, frutos silvestres, etcétera. Siglo XVIII : Abre la primera pizzería del mundo en Nápoles, la Antica Pizzería Port’Alba, aunque en el sur de Italia ya hacía años que se preparaban pizzas con mozzarella de los búfalos introducidos en Italia para trabajar en los pantanos desde el siglo XII.

: Abre en Nápoles, la Antica Pizzería Port’Alba, aunque en el sur de Italia ya hacía años que se preparaban pizzas con mozzarella de los búfalos introducidos en Italia para trabajar en los pantanos desde el siglo XII. Año 1889 : P rimera pizza moderna , preparada en la Pizzería di Pietro e Basta Cossi (actual Pizzería Brandi), para honrar la visita de los reyes Humberto I y Margarita de Saboya por Raffaele Esposito.

: , preparada en la Pizzería di Pietro e Basta Cossi (actual Pizzería Brandi), para honrar la visita de los reyes Humberto I y Margarita de Saboya por Raffaele Esposito. Año 1905 : Primera pizzería abierta en EE.UU. , por Genaro Lombardi en Nueva York.

: , por Genaro Lombardi en Nueva York. Año 1943 : Ike Sewell abre una pizzería, en la esquina de Ohio Street y Wabash Avenue de Chicago e inventa la Deep Dish Pizza al estilo Chicago , fuertemente guarnecida con carne, queso, vegetales y especias.

: Ike Sewell abre una pizzería, en la esquina de Ohio Street y Wabash Avenue de Chicago e , fuertemente guarnecida con carne, queso, vegetales y especias. Año 1957 : Los hermanos Celentano, comercializan las primeras pizzas congeladas.

: Los hermanos Celentano, comercializan las Año 1985 : Los hermanos Franck y Dan Carney, abren la primera tienda de Pizza Hut en Wichita, Kansas. Llegarán a tener más de doce mil tiendas en todo el mundo.

: Los hermanos Franck y Dan Carney, abren la en Wichita, Kansas. Llegarán a tener más de doce mil tiendas en todo el mundo. Año 1988: Abre Telepizza, la primera cadena de pizzerías a domicilio en España.

Pizza Cubana

Tomado de CurioSfera

Video: Cocina Con Fujita