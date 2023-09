Alexander Abreu y Havana D´Primera presentarán en Cienfuegos el CD «Pueblo Griffo»

El CD Pueblo Griffo, de Alexander Abreu y Havana D´Primera, del sello Páfata Production, tendrá su presentación oficial en Pueblo Griffo, en Cienfuegos, lugar donde nació el artista el 6 de septiembre de 1976, hace 47 años, tras el regreso de su próxima gira internacional que lo llevará a Europa, entre este 22 de septiembre y el 11 de octubre. El anuncio lo hizo el propio Abreu en conferencia de prensa efectuada, el mismo día de su cumpleaños, en el Centro Cultural Café Miramar, de Artex.

Matilde Valvieso, gerente general de la Agencia de Representaciones Artísticas Clave Cubana, de Artex, a la que pertenecen el trompetista y compositor y su orquesta, explicó que a partir de ahora Pueblo Griffo estará disponible en todas las plataformas digitales y que, una vez en Cuba, la agrupación se presentará en plazas, parques y centros culturales de todo el país.

De resaltar las virtudes de Alexander Abreu y del proceso de creación de esta nueva producción que ve la luz luego del éxito alcanzado por la orquesta con su anterior disco Será que se acabó, que recoge temas interpretados por varias de las mejores agrupaciones bailables cubanas de los 80 y los 90, hablaron sus músicos Amaury Pérez Rodríguez (trombón), Tony Rodríguez (pianista) y Guillermo Valera del Toro (percusión), y André Bressling, director del sello Páfata Productions.

Este último expresó la gran admiración que siente por el cubano, «un músico -dijo- que hace muy feliz a mucha gente dentro y fuera de Cuba».

Dedicado a su pueblo natal y a sus padres, Pueblo Griffo incluye 12 temas, entre los que se destacan el que le da título al disco; CU- PR, en el que interviene el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa; Alabanza, que comparte con Rubén Bulnes y Adonis Panter (Osaín del Monte); María Magdalena o Morí contigo.

A juicio de Alexander, el disco –resultado del trabajo colectivo de los integrantes de la orquesta– muestra la madurez alcanzada por la agrupación en estos 16 años de creada. Según se afirma en las notas discográficas que acompañan a Pueblo Griffo, «este es un fonograma que en su sonoridad, por momentos nos remonta a clásicos de la orquesta pero con el Tumbao de los tiempos actuales ». Llamativo resultan también los guiños que hace a la música urbana y su apego a géneros tan cubanos como la rumba.

«Quise que este disco fuera diferente sin que me desviara del sello que nos hemos ganado y que sé que le gusta a quienes nos siguen. Hay letras más sugerentes, algunas atrevidas pero hechas con toda la seriedad del mundo. Es algo que quiero aconsejar a quienes componen. Igualmente me gustaría que el público se enamore aún más de la música que defendemos y que los jóvenes la tengan como ejemplo. Con la música lo tengo todo, no me hace falta nada», agregó.

Dicen que cuando terminó todo el proceso de producción de Pueblo Griffo, expresó: «este disco es para mí una fiesta». Yo creo que sí, que lo es, y que le dará muchas satisfacciones.