Despejando dudas sobre las nuevas medidas de bancarización en Cuba

“Siempre van a existir operaciones con efectivo, pues comprendemos que no toda la población tiene acceso a los medios digitales, o sabe utilizarlos, para realizar las operaciones comerciales”, aclaró el presidente del BCC, y agregó que el servicio de caja extra es un beneficio que se continuará ampliando en las bodegas, mercados y otros establecimientos.

Entre los canales electrónicos de pago que la población cubana tiene a su disposición, destacan los cajeros automáticos, las terminales de puntos de venta, la banca telefónica, la banca remota, Transfermóvil, Bolsa Mi Transfer y Enzona, recordó.

“Para todo lo anterior hace falta una cuenta bancaria asociada a una tarjeta. También hay tarjetas prepagadas. Son parte del ecosistema del sistema de pagos electrónicos.

Transfermóvil hoy tiene más de cuatro millones de usuarios.

“Hay un abanico grande de medios de pagos electrónicos. El turismo ha decidido que todos los pagos en hoteles serán sin utilizar efectivo. A medida que avancemos, empoderaremos a la población para que se vaya beneficiando”, afirmó Alonso.

Entre los beneficios del pago electrónico, enumeró su seguridad, eficiencia y ahorro, transparencia, inmediatez, capacidad de pago.

“Está disponible a cualquier hora, todos los días del año”, destacó. “Son decisiones que beneficiarán a la población, la transformación digital del país y la economía. En la medida en que nos demos cuenta de la necesidad de nuevas posibilidades, iremos desarrollándolas. Estamos en la obligación de proteger a los nuevos actores económicos. Todavía hay mucho camino por andar”.

El vicepresidente del Banco Central de Cuba, Alberto Quiñones, comentó que cuando las personas conocieron la medida, se dio inicialmente un nivel más alto de extracción de efectivo de los cajeros. “Queremos que las personas puedan acceder a los cajeros y satisfagan sus necesidades”, dijo, y reiteró que a raíz de la medida anunciada “hay más operaciones en la red de cajeros automáticos”.

También reconoció que “hoy nos faltan cajeros en 100 municipios”.

Sostuvo que esta bancarización no tiene como eje central los cajeros automáticos. “La importancia de esta tarea está en la gradualidad. Donde no estén creadas las condiciones, la prioridad es crearlas, con el apoyo de los gobiernos locales. Debemos crear en cada comunidad un ecosistema digital. Donde haya cajeros automáticos, con los cajeros. Donde no haya, con otros medios digitales que se han explicado anteriormente.

“La esencia es cómo acercar más los servicios financieros del país a nuestra población. Es fundamental la participación no solo de las bases municipales, sino también de los Gobiernos territoriales. Hoy no tenemos la visión de que el efectivo va a desaparecer, pero donde podamos establecer el comercio electrónico, donde existan esas posibilidades, lo implementaremos”.

Explicó que el artículo 4 de la resolución establece un límite de 5 000 pesos para los actores económicos.

“Es un proceso gradual. El límite no aplica a las personas naturales, lo que hay que ver las capacidades que tenga cada sucursal. Dentro del proceso gradual, tendremos que crear condiciones donde no existan. El límite de los 5 000 pesos solo es para los actores económicos, insisto”.

El acompañamiento del banco –continuó– parte de las necesidades de sus clientes. “Para las empresas estatales, esta norma va a igualar a los actores económicos. Antes, el límite era de 2 500 pesos solo para los actores estatales, ahora será 5 000. Los umbrales se aplican a personas naturales solamente, que es el límite de 80 000 CUP por operación y 120 000 CUP al mes”.