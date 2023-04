Pleno del Partido en Cienfuegos: “Hace falta hacer ciencia para desarrollarnos”

La necesidad de hacer ciencia para el desarrollo y contribuir a la sostenibilidad del programa gubernamental, fue uno de los temas abordados en el Pleno Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, presidido por la miembro del Comité Central y su primera secretaria en el territorio, Marydé Fernández López.

Trascendió durante el encuentro que los directivos de las organizaciones que producen bienes y servicios deben mantener una superación constante, adueñarse de nuevas prácticas en las que la innovación tecnológica tenga un fundamento primordial, así como trascender al ámbito internacional con una calidad incuestionable.

Alexandre Brito Brito intervino para poner a disposición del territorio las 18 sociedades científicas con que cuenta la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos. Las integran profesionales preparados que multiplicarían sus conocimientos por el bien común en todos los municipios, de acuerdo con las exigencias, intereses y potencialidades de cada lugar.

Más de 3 mil investigaciones relacionadas con la Contabilidad es parte del patrimonio de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez y que poca utilidad se les da por parte del empresariado, pues la economía no es una ciencia privativa de sus especialistas, sino tiene que ser dominada por todo el que adopte decisiones que tributen al proyecto social cubano, ahora en un momento crucial debido a factores internos y externos.

Por su parte, la Rectora de ese centro de estudios, DraC. Orquídea Urquiola Sánchez, reflexionó en que están establecidos los planes de superación, se cuenta con las estrategias en blanco y negro y la disposición de la Academia de participar en el aseguramiento político para la gestión gubernamental basada en ciencia, pero si no se cumple, si no se utiliza, poco avanzaremos en lograr objetivos concretos en este particular.

Enfatizó la Rectora en que la Universidad es vista por muchos como emisora de teorías, sin embargo, el polo exportador de Cienfuegos estuvo asesorado por académicos y es ejemplo para el resto de la nación por sus resultados. Cuánto más pudiera hacerse de contar con los estudios ya concluidos y la práctica del claustro.

Vinculado con este tema estuvo el análisis al programa alimentario en Cienfuegos. Se supo que persisten dificultades como la recuperación económica de las empresas con pérdidas, suspender intermediarios que encarecen los productos y la población se queja con razón de precios abusivos, de ahí la urgencia de realizar contrataciones directas con los productores, para que las fichas de costo sean una herramienta veraz en la formación de estos precios.

Los planes de producción han disminuido su alcance en un 30 por ciento, no satisfacen la demanda, por tanto, cumplirlos no significa que hayamos resuelto el problema, insistió Fernández López, hay que llevar más alimentos a la mesa de la familia cienfueguera y la Agricultura tiene esa deuda pendiente.

La máxima dirigente del Partido en la provincia se cuestionó la efectividad en el enfrentamiento al delito, las cifras de hurto y sacrificio de ganado mayor continúan como una preocupación permanente, con indicadores de alarma en los municipios de Rodas y Cumanayagua. Si bien la localidad de Crespo disminuye los hechos, ahora en la zona de Arimao se opera contra este recurso del Estado y en posesión de particulares.

De manera general, dijo, es débil el seguimiento y la resolución de estos hechos y otros que gravitan sobre el bienestar de los cienfuegueros, “propiciamos la impunidad si al aplicar multas, luego se derogan o se dejan de pagar. Los operativos tienen que ganar en sistematicidad y en todos los lugares, nos sucede que cuando vamos a un sitio ya se sabe o sencillamente los comisores de delitos se trasladan a zonas donde es baja la acción de enfrentamiento.

“Tenemos que dar respuestas a las dificultades, acotó la Primera Secretaria del Partido, estoy convencida de que se trabaja en todos los frentes y para alcanzar resultados hemos diseñado la campaña Cienfuegos X Más Victorias que incluye nuestro tributo a importantes efemérides como el cercano Primero de Mayo, el 26 de Julio, la conmemoración del 5 de Septiembre y el aniversario 65 del triunfo de la Revolución”.