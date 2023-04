Retoman tradicional evento de cumpleaños en Escuela Camilo Cienfuegos (+Fotos)

Este martes la Escuela Militar «Camilo Cienfuegos» de la provincia celebró la fiesta colectiva de jóvenes de arriban a los 15 años, como parte de los festejos por el 4 de abril.

Tatiana González Ríos, directora del centro, comenta que retoman la tradición luego de 18 años sin celebrarla y sucede gracias al empeño de los 100 jóvenes del curso de décimo grado, de sus familiares y el profesorado, quienes por casi un mes crearon las condiciones para esta jornada.

«Constituye una ocasión especial no solo para las niñas, también para los muchachos que alcanzan esta edad y poder vincular al colectivo, a los padres, los trabajadores y al resto de los grados en función de la actividad es magnífico. Lo más importante es que todos lo celebran por igual, no hay distinción, no hay diferencia». Los protagonistas agradecen.