Cienfuegos en elecciones: #YoVotoPorTodos

En Cienfuegos, la apertura de los 735 colegios electorales, este 26 de marzo, resultó un momento muy esperado por los electores que comenzaron a ejercer el voto desde las siete de la mañana como parte de las Elecciones nacionales para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

«Es un compromiso con nuestro país porque a la Revolución le debo mucho, dijo Antonio Robaina Zurita, elector del colegio uno, en la circunscripción 77 del Consejo Popular de Buena Vista, en el municipio de Cienfuegos. Fui el primero hoy y casi siempre lo he sido porque no podemos fallar. La organización ha sido bastante buena y el que se queje no sé por qué lo hará porque se ha dado información por la radio, televisor, por todas partes. Tiene razón todo el mundo para venir a votar temprano”.