Cienfuegos

Presenta Abreus investigación durante Encuentro Internacional de Ganadería

Laili Pardo del Solpor Laili Pardo del Sol
CIENFUEGOS Desarrollan proyectos para fortalecer masa ganadera en Cienfuegos
CIENFUEGOS Desarrollan proyectos para fortalecer masa ganadera en Cienfuegos
Compartir en

El municipio de Abreus contó con representación en el Encuentro Internacional de Ganadería Extensiva y Pastoralismo, celebrado en Varadero, con la investigación titulada «Manejo agroforestal con regeneración natural del bosque: resultados del pastoreo de cabras en la finca Las Palmas de Constancia».

El estudio, defendido por Yaquelin Hermiaga Cabrera, coordinadora de la Escuela Ramal del Ministerio de la Agricultura (ERMA) en el territorio, tiene como objetivo, fortalecer la resiliencia, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad dentro del marco del proyecto Cienpinos.

Según explicó la especialista, la propuesta tributa al desarrollo de modelos agropecuarios ambientalmente responsables, en sintonía con las prácticas locales de productores de la demarcación que enriquecen el intercambio académico.

Laili Pardo del Sol

Ver todas las entradas de Laili Pardo del Sol →

Puede que también te guste

Dan a conocer atletas más destacados de Cienfuegos en 2023

Agasajo a trabajadores destacados de Termoeléctrica de Cienfuegos

Premian a radialistas en Festival de Radio Ciudad del Mar en Cienfuegos 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *