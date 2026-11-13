Presenta Abreus investigación durante Encuentro Internacional de Ganadería

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El municipio de Abreus contó con representación en el Encuentro Internacional de Ganadería Extensiva y Pastoralismo, celebrado en Varadero, con la investigación titulada «Manejo agroforestal con regeneración natural del bosque: resultados del pastoreo de cabras en la finca Las Palmas de Constancia».

El estudio, defendido por Yaquelin Hermiaga Cabrera, coordinadora de la Escuela Ramal del Ministerio de la Agricultura (ERMA) en el territorio, tiene como objetivo, fortalecer la resiliencia, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad dentro del marco del proyecto Cienpinos.

Según explicó la especialista, la propuesta tributa al desarrollo de modelos agropecuarios ambientalmente responsables, en sintonía con las prácticas locales de productores de la demarcación que enriquecen el intercambio académico.