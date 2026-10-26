Más de 26,6 millones de estadounidenses ya emitieron su voto en las elecciones de mitad de mandato

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A pocos días de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, la participación electoral previa avanza a ritmo acelerado tras registrarse más de 26,6 millones de votos anticipados a nivel nacional, según la más reciente actualización emitida este sábado 24 de octubre por el Election Lab de la Universidad de Florida.

Las autoridades electorales informaron que se han solicitado más de 59,4 millones de boletas para votar por vía postal.

De acuerdo con el informe oficial, un total de 26.608.029 ciudadanos han ejercido su derecho al sufragio en todo el país, de dicha cifra, 14.006.420 corresponden a papeletas devueltas por correo y 12.601.609 a sufragios emitidos en centros de votación presencial.

Asimismo, las autoridades electorales informaron que se han solicitado más de 59,4 millones de boletas para votar por vía postal; la dinámica electoral refleja incrementos significativos en estados considerados clave como Carolina del Norte, Kansas, Maine e Iowa, impulsados por la inquietud ciudadana ante la coyuntura económica y el costo de vida, destacando además un repunte en la movilización de la comunidad latina en estados como Texas.

En el estado de California, el volumen de votos previos alcanza los 2.943.863 sufragios, impulsado de forma mayoritaria por la modalidad postal, con 2.936.954 papeletas entregadas, frente a 6.909 votos presenciales, en un contexto donde los electores californianos han solicitado más de 23,4 millones de boletas por correo.

En cuanto a la afiliación partidista registrada en dicho estado, los votantes inscritos como demócratas lideran la participación con 1.383.916 votos, lo que representa el 50,2 por ciento del total.

Por su parte, los republicanos registran 799.054 sufragios, equivalentes al 29,0 por ciento, mientras que los electores sin preferencia o pertenecientes a partidos minoritarios suman 575.130 votos, correspondientes al 20,9 por ciento.

A nivel local dentro de California, el condado de Los Ángeles encabeza la participación geográfica con 539.589 sufragios procesados, seguido por San Diego con 356.667 y el condado de Orange con 279.953 votos devueltos.

En la presente contienda electoral se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y 36 gobernaciones estatales.

De forma paralela al desarrollo de la votación, el proceso se ha visto inmerso en controversia tras la presentación de un recurso legal respaldado por el expresidente Donald Trump ante un tribunal federal para frenar la eventual certificación de los resultados electorales en Alaska, una medida que ha generado diversos cuestionamientos sobre su impacto institucional a pocos días de la jornada electoral central.

Tomado de Cubadebate