Minrex: Cuba reitera su rechazo a los intentos de EEUU de involucrarla en el conflicto en Ucrania

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reitera su absoluto rechazo a las falsas acusaciones que el gobierno de Estados Unidos, sin sustento ni evidencia alguna, continúa divulgando sobre una supuesta participación cubana en el conflicto militar en Ucrania, con el objetivo de confundir y desinformar a la comunidad internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica de manera categórica que Cuba no forma parte de este conflicto, ni tampoco participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país.

Cuba apoya la solución pacífica de los conflictos, mediante el diálogo y las negociaciones, incluido el caso de Ucrania, con apego al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

A diferencia de los Estados Unidos, Cuba tiene un historial limpio en materia de lucha contra el grave flagelo del mercenarismo, frente al que existe en el país una política de tolerancia cero.En virtud de ello, Cuba procesa y sanciona penalmente el mercenarismo conforme a lo establecido en su legislación nacional y sus obligaciones internacionales.

Ninguno de los ciudadanos cubanos que han participado o participan en cualquiera de las partes de este conflicto, cuentan con el estímulo, el apoyo o el consentimiento de ninguna institución estatal o gubernamental cubana. En su inmensa mayoría, el reclutamiento de estos ciudadanos cubanos, al igual que el de muchas otras nacionalidades, se realizó desde el extranjero.

Desde 2023, se han investigado 17 expedientes de fase preparatoria por el delito de mercenarismo, con 49 imputados. De ellos, fueron presentados 43 al Tribunal en 12 procesos, con solicitudes de sanciones entre 5 y 16 años de privación de libertad. En 5 casos con 6 imputados, la Fiscalía General de la República decidió no ejercer la acción penal y dispuso el sobreseimiento de los mismos por no haberse probado su intervención en dicho delito. Se han celebrado hasta la fecha 10 juicios orales y se mantienen otros 2 pendientes. Los acusados fueron sancionados en correspondencia con las solicitudes de la Fiscalía General de la República.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera el firme compromiso de Cuba contra el mercenarismo, así como su disposición a evaluar vías de cooperación, en correspondencia con la legislación nacional y las obligaciones internacionales, para prevenir, enfrentar y sancionar este grave delito en todas sus manifestaciones.

La Habana, 21 de octubre de 2026.

Tomado de Cubadebate