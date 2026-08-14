Firma Esteban Lazo libro de condolencias por el fallecimiento del Presidente de la Asamblea Nacional de Laos

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El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, firmó este 12 de agosto el libro de condolencias abierto en La Habana con motivo del fallecimiento del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario Lao y Presidente de la Asamblea Nacional de este hermano país asiático.

«En nombre del Partido, el Gobierno, la Asamblea Nacional y el pueblo cubanos, trasladamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del querido compañero Xaysomphone Phomvihane», rubricó el titular del Parlamento cubano.

Lazo Hernández destacó, además, que «la vida revolucionaria del compañero Phomvihane, su ejemplo como líder incansable y sus decisivos aportes al fortalecimiento de los históricos lazos de amistad y cooperación entre Cuba y Laos, permanecerán como legado imperecedero entre nuestros pueblos».

En el sentido tributo, el Presidente de la Asamblea Nacional estuvo acompañado por Vanhtha Sengmeuang, Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Democrática Popular Lao en Cuba; por el diputado Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano; y por Ariel Lorenzo, director de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En fraternal conversación con el Embajador de la hermana nación asiática en nuestro país, Esteban Lazo recordó entrañablemente su última visita a Laos en 2024, donde junto a su homólogo laoisano firmó un memorando de cooperación entre ambos órganos legislativos, así como significó la especial contribución de Phomvihane en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Tomado del Periódico Granma