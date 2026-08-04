Caídas del SEN son consecuencia del bloqueo, denuncia Cuba

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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este martes que las desconexiones del sistema eléctrico nacional (SEN) son consecuencias directas del genocida bloqueo de Estados Unidos, en particular del cerco energético.

El ministro de Relaciones Exteriores condenó en su cuenta en X que el cerco energético no solo impide la libre importación de combustibles, sino que también bloquea la entrada al país de partes y piezas necesarias para el SEN, impide la colaboración con expertos de otras naciones y dificulta el acceso a financiamiento internacional.

La Unión Eléctrica de la isla (UNE) informó que a las 11:35 (hora local) de este martes el SEN quedó restablecido, tras la desconexión de la tarde del 3 de agosto después de avanzar en forma paulatina en su reconexión, luego de una caída el día anterior.

La UNE detalló que la nueva falla ocurrió en el proceso de restablecimiento producto de los eventos meteorológicos, los cuales causaron afectaciones sobre la red e incidieron “directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea”.

Incidentes similares con el SEN ocurrieron tres veces en julio, y el 1 de agosto, el sistema sufrió un apagón parcial dejando a varias provincias del oeste y centro de Cuba, incluida La Habana, prácticamente sin electricidad.

En lo que va de 2026, el SEN ha registrado seis desconexiones generales en todo el país, de acuerdo con reportes de la Unión Eléctrica, cada uno con lapsos de entre cinco y ocho horas para lograr la interconexión progresiva de las provincias.

Esas fallas impacta negativamente no solo en las familias, sino también en comercios y en todos los sectores de la economía cubana.

Los datos oficiales reflejan que las interrupciones han requerido la aplicación de protocolos de restablecimiento con prioridad en hospitales, sistemas de bombeo y servicios esenciales, mientras se avanza en la reincorporación de los circuitos restantes.

El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, descartó en días recientes que las caídas del SEN obedecen a fallos operativos, sino a las condiciones que enfrenta actualmente el sistema electroenergético, producto del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.