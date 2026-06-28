Brigada Especial de Salvamento y Rescate de Cuba llegó a Venezuela

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Una Brigada Especial de Salvamento y Rescate de la República de Cuba arribó este domingo a Venezuela para contribuir a salvar vidas ante los dos devastadores sismos que impactaron siete regiones del país, con mayor daño en La Guaira.

El grupo llegó a suelo venezolano con tres caninos y expertos en la materia, para sumarse a las más de una veintena de delegaciones internacionales de varios países del mundo que aribaron desde el pasado miércoles a la República Bolivariana.

En la pista de la terminal aérea fueron recibidos por el embajador de La Habana en Caracas, Jorge Mayo; el jefe del Grupo de Trabajo Nacional, Víctor Gaute; el vicecanciller venezolano para América Latina, Mauricio Rodríguez, entre otras autoridades civiles y militares.

Este grupo de suma a los esfuerzos del personal de la Misión Médica Cubana que de manera inmediata se incorporó a la urgencia de atender al pueblo en las zonas afectadas.

El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que se incrementaron las cifras de fallecidos y heridos por los sismos del 24, a mil 450 y tres mil 150, respectivamente.

Precisó que los lesionados se reportaron en los hospitales de La Guaira y en los nosocomios de los siete estados impactados por el fenómeno natural que calificó de la “más brutal catástrofe natural” en la historia de la nación.

El legislador añadió que como resultado de la devastación 12 mil 721 personas fueron damnificadas, 774 edificios resultaron afectados o colapsados, de ellos 189 destruidos en su totalidad y 585 con perjuicios parciales, así como 38 hospitales sufrieron daños, que “rápidamente estamos reparando”, acotó.

Entre las cifras del desastre mencionó también averías en 44 centros comerciales y mil 645 estructuras de otra índole como puentes y carreteras, entre otros, para un total de dos mil 501 infraestructuras afectadas.

Sobre las brigadas internacionales que llegaron al país en solidaridad, el parlamentario indicó que aumentó su número a dos mil 624 rescatistas, 137 caninos, 49 vehículos de apoyo y 84,4 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos médicos quirúrgicos.

“A todos los hemos recibido con agradecimiento y con los brazos abiertos, sin hacer ningún tipo de distinción”, afirmó, y apuntó que todo aquel que propone brindar ayuda “le decimos que sí de inmediato” porque “no estanos atendiendo ningún tipo de consideración de índole político, geográfico, nada”, apostilló.