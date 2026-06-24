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Cuba / Política

Consejo de Ministros analizará transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente

Redacción RCMpor Redacción RCM
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Este miércoles el Consejo de Ministros analizará las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, las cuales han sido enriquecidas con las consideraciones del Buró Político, y las intervenciones realizadas en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista y en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura.

Luego de los análisis del máximo órgano de Gobierno, se publicarán íntegramente las transformaciones económicas y sociales, que constituyen una respuesta audaz y soberana como resultado del proceso de actualización y perfeccionamiento del Modelo Económico Cubano, emprendido en 2011y profundizado a partir del año 2021.

Tomado de Cubadebate

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