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🎧Triángulo de la confianza: Labor de la Empresa Municipal de Aseguramiento al Comercio de Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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A la labor de la Empresa Municipal de Aseguramiento al Comercio de Cienfuegos dedica el Triángulo de la confianza la emisión del seis de mayo de 2026. Merlys Ramírez y Daliani Mileni González, directora y asesora jurídica de la entidad, respectivamente, comparten con los oyentes.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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