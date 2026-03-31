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Cienfuegos / video

📹 Memorias de la Perla: Charlamos con su creadora Carmen Rosa Ortiz

Redacción RCMpor Redacción RCM
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En una emisión especial del canal “La Radio Vive”, nos sentamos a conversar con Carmen Rosa Ortiz, la mente y el corazón que dieron vida a una de las secciones radiales más queridas de Cienfuegos: “Memorias de la Perla”.

¿Cómo nació la idea? ¿Qué la inspiró a recorrer la historia de nuestra ciudad a bordo de un trencito imaginario? ¿Cuáles han sido los momentos más emotivos desde su primera emisión? Todo esto y mucho más, en una charla íntima donde Carmen Rosa nos abre las puertas de su creación y nos comparte las anécdotas, los retos y las alegrías de mantener viva la memoria cienfueguera.

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