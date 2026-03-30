Si usted es un cliente habitual de la piquera del reparto Reina, no le resultará extraña esta voz. Rosa Sánchez Piña reside en esa comunidad desde que nació en 1972 y hace once años transcurren sus días entre relinchos.
Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)
Estudiante de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu. Colabora con la programación deportiva y espacios informativos de de Radio Ciudad del Mar.Ver todas las entradas de Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo) →