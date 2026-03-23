Cuba facilitará la participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional, tema que motiva el debate de los panelistas de Con palabra propia en la emisión del 21 de marzo de 2026.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →