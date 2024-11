🎧 Audiolibro: Cuento Paco Yunque, de César Vallejo

Compartir en

«Paco Yunque» es uno de los cuentos más conocidos e importantes del escritor peruano César Vallejo (1892-1938) que se centra en la vida de un niño llamado Paco Yunque, quien enfrenta diversas dificultades en su escuela. El relato aborda temas como la injusticia, el abuso, la discriminación social y el acoso escolar o bullying escolar.

La historia ha sido reconocida por abordar temas sociales y educativos importantes y por su estilo claro y accesible. A menudo, se utiliza en la educación para generar reflexiones sobre la equidad, la solidaridad y la empatía. Según he leído, no hay peruano que no conozca o no haya leído este cuento, espero que mis amigos de este maravilloso país puedan corroborarlo.

Tomado de  La voz que te cuenta