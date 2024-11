Compartir en

El 5 de noviembre se rinde un merecido homenaje a aquellas personas que se dedican al cuidado de personas mayores o en situación de dependencia. Se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras.

¿Por qué se celebra un Día para los Cuidadores?

Esta efeméride se creó en el año 2014, para reconocer la labor ejercida por cuidadores profesionales y familiares que dan lo mejor de sí mismas en la atención y cuidados a personas para el mejoramiento de su calidad de vida, bien sea por enfermedad, discapacidad o por edades avanzadas.

Personas que cuidan a personas: una labor loable

Una persona cuidadora es aquella que brinda el apoyo requerido para el cuidado de otra persona que se encuentra en situación de dependencia, ya sea de manera transitoria o definitiva, para satisfacer sus necesidades básicas y contribuir a la mejora de su calidad de vida.

Se destacan las modalidades de cuidador profesional y cuidador familiar:

El cuidador profesional o formal es aquella persona que brinda un servicio de atención y asistencia domiciliaria remunerado, que involucra labores domésticas y de auxiliar de enfermería. Aplica conocimientos teóricos y prácticos para el apoyo y acompañamiento en la rutina diaria, así como la atención de las demandas y requerimientos de la persona que cuida.

En cambio, el cuidador familiar es ejercido por un miembro del grupo familiar, un amigo o un conocido de la persona a cuidar. No posee una capacitación formal, no percibe ninguna remuneración y no tiene un horario definido para ejercer las labores de cuidado.

Tradicionalmente la familia ha ejercido un rol relevante en el cuidado de algún miembro del grupo familiar. En algunos países, como España, se estima que el 85% de los cuidadores familiares que se dedican de manera exclusiva al cuidado de un ser querido son mujeres.

En Cuba: Código de las Familias visibiliza y protege a personas cuidadoras y cuidadas

¿Cuáles son las funciones de un cuidador profesional?

Un cuidador profesional es aquella persona que atiende las necesidades y requerimientos de pacientes mediante atención domiciliaria, recibiendo una remuneración por sus servicios. Debe poseer estudios, conocimientos previos y experiencia acerca del cuidado de personas con una condición de dependencia, bien sea por enfermedad, edad avanzada o discapacidad. Entre sus principales funciones mencionamos las siguientes:

Aseo personal.

Alimentación.

Mantener la limpieza del espacio donde está ubicada la persona a cuidar.

Suministrar el tratamiento médico prescrito al paciente.

Control de la tensión arterial.

Aplicar terapias de rehabilitación.

Cambiar de postura al paciente en la cama y movilizarlo periódicamente.

Acompañar al paciente en los traslados a los centros de salud, o a una consulta médica.

Otras funciones indicadas por el médico tratante o a solicitud de la familia del paciente.

Películas sobre personas cuidadoras

Presentamos una selección de documentales y películas inspiradoras y aleccionadoras, cuyo tema central está referido al rol ejercido por las personas cuidadoras y su importancia en la recuperación física y emocional de los pacientes:

Descuida, yo te cuido (EEUU. Director: J. Blakeson. Año 2021): drama que refleja a una inescrupulosa guardiana legal que se aprovecha de ancianos abandonados por sus familiares en casas de retiro, bajo el lema “Cuidar es mi Trabajo”.

drama que refleja a una inescrupulosa guardiana legal que se aprovecha de ancianos abandonados por sus familiares en casas de retiro, bajo el lema “Cuidar es mi Trabajo”. The Upside: Amigos por Siempre (EEUU. Director: Neil Burger. Año 2018): este remake de la película “Intocable” aborda la relación de camaradería y amistad que surge entre un millonario parapléjico y un hombre con antecedentes criminales y desempleado, quien es contratado para cuidarlo y asistirlo en su rutina diaria.

este remake de la película “Intocable” aborda la relación de camaradería y amistad que surge entre un millonario parapléjico y un hombre con antecedentes criminales y desempleado, quien es contratado para cuidarlo y asistirlo en su rutina diaria. Los Principios del Cuidado (EEUU. Director: Rob Burnett. Año 2016): después de atravesar una dura tragedia personal un escritor retirado se dedica a cuidar a enfermos. Conoce a un chico de 18 años de edad que sufre de distrofia muscular. Ambos harán un viaje por carretera, enfrentándose a obstáculos y dificultades que los ayudarán a crecer.

después de atravesar una dura tragedia personal un escritor retirado se dedica a cuidar a enfermos. Conoce a un chico de 18 años de edad que sufre de distrofia muscular. Ambos harán un viaje por carretera, enfrentándose a obstáculos y dificultades que los ayudarán a crecer. Antes de Ti (Reino Unido. Directora: Thea Sharrock. Año 2016): una chica que reside en un pueblo de la campiña inglesa acepta el trabajo de cuidar a un joven y exitoso hombre de negocios que quedó paralítico a raíz de un accidente de coche. Vivirán una historia de amor y una verdadera lección sobre la vida.

una chica que reside en un pueblo de la campiña inglesa acepta el trabajo de cuidar a un joven y exitoso hombre de negocios que quedó paralítico a raíz de un accidente de coche. Vivirán una historia de amor y una verdadera lección sobre la vida. Siempre Alice (EEUU. Director: Walsh West. Año 2014): una prestigiosa profesora de la Universidad de Columbia, felizmente casada y con hijos descubre que tiene Alzheimer. Afrontará esta dura enfermedad, contando con el apoyo, amor y cuidados de su familia.

una prestigiosa profesora de la Universidad de Columbia, felizmente casada y con hijos descubre que tiene Alzheimer. Afrontará esta dura enfermedad, contando con el apoyo, amor y cuidados de su familia. Intocable (Francia. Director: Oliver Nakache. Año 2011): un aristócrata tetrapléjico debido a un accidente contrata los servicios de un inmigrante marginal y ex convicto, surgiendo una extraña y entrañable amistad.

un aristócrata tetrapléjico debido a un accidente contrata los servicios de un inmigrante marginal y ex convicto, surgiendo una extraña y entrañable amistad. Cuidadores (España. Director: Oscar Tejedor. Año 2010): este documental muestra las vivencias de cuidadores de familiares con enfermedades degenerativas, quienes se reúnen cada 15 días para intercambiar sus experiencias y aprendizajes.

este documental muestra las vivencias de cuidadores de familiares con enfermedades degenerativas, quienes se reúnen cada 15 días para intercambiar sus experiencias y aprendizajes. ¿Y tú quién eres? (España. Director: Antonio Mercero. Año 2007): una familia debe afrontar como asumirán los cuidados de uno de sus seres queridos que sufre de Alzheimer durante las vacaciones. Tomarán la decisión de ingresarlo a una residencia durante el verano.

una familia debe afrontar como asumirán los cuidados de uno de sus seres queridos que sufre de Alzheimer durante las vacaciones. Tomarán la decisión de ingresarlo a una residencia durante el verano. La vida secreta de las palabras (España. Directora: Isabel Coixet. Año 2005): una solitaria enfermera con una discapacidad auditiva atiende a un paciente ciego, sobreviviente de la explosión de un pozo petrolífero. Ambos se conectarán a través de sus emociones y sus sentidos.

una solitaria enfermera con una discapacidad auditiva atiende a un paciente ciego, sobreviviente de la explosión de un pozo petrolífero. Ambos se conectarán a través de sus emociones y sus sentidos. El Hijo de la Novia (Argentina. Director: Juan José Campanella. Año 2001): un hombre con una vida personal complicada ayudará a su padre, quien cuida a su esposa con Alzheimer , a cumplir un viejo sueño de casarse con ella por la iglesia.

