Compartir en

La primera semana de octubre se celebra la Semana Vegetariana, una festividad impulsada por varias organizaciones en pro de los derechos de los animales y el vegetarianismo.

Durante esos 7 días se motiva a las personas a llevar una dieta libre de carne, a depurar su cuerpo, pero sobre todo a conocer un poco más del estilo de vida de aquellos que gozan el vegetarianismo.

¿Qué es ser vegetariano?

Una persona vegetariana es aquella que decidió por razones médicas, gustos o creencias morales, no consumir carne dentro de su dieta alimenticia.

A lo largo de la historia, son muchas las personas que han optado por este estilo de vida. Sin embargo, ser vegetariano puede traer complicaciones durante diferentes etapas del desarrollo de una persona, por ejemplo en los niños pequeños que están empezando a desarrollarse, en las mujeres embarazadas, en personas de la tercera edad y en individuos con algún tipo de enfermedad.

Lo ideal es que si te decides a ser vegetariano, lo hagas bajo la supervisión de un nutricionista.

Nutricionista habla de las dietas vegetarianas

Tipos de vegetarianos

A pesar de no comer carne hay algunos vegetarianos que si comen productos animales como leche, queso, huevo, etc. Otros jamás en su vida probarían otra cosa que no fuese de origen vegetal y hay quienes si comen animales marinos. Aquí te mostramos una lista de los diferentes tipos de vegetarianos en el mundo:

Veganos : No comen ningún tipo de carne, ni productos derivados de los animales, es más, son tan conservadores que también excluyen la miel de su dieta.

: No comen ningún tipo de carne, ni productos derivados de los animales, es más, son tan conservadores que también excluyen la miel de su dieta. Vegetariano lacto – ovo : A pesar de no comer carne, si incluyen en su dieta los productos lácteos (leche, queso, nata, helado) y los huevos.

: A pesar de no comer carne, si incluyen en su dieta los productos lácteos (leche, queso, nata, helado) y los huevos. Vegetariano lacto : Comen todos los lácteos, pero excluyen la carne y los huevos.

: Comen todos los lácteos, pero excluyen la carne y los huevos. Semi – vegetariano : Solo excluye de su dieta la carne roja, del resto come todo lo demás.

: Solo excluye de su dieta la carne roja, del resto come todo lo demás. Frutarianos : Se alimentan únicamente de frutas y semillas secas, pero cuidan que lo que consumen tampoco ponga en peligro la vida de las plantas.

: Se alimentan únicamente de frutas y semillas secas, pero cuidan que lo que consumen tampoco ponga en peligro la vida de las plantas. Pescetariano : Llevan una dieta parecida a la vegana pero si incluyen el pescado.

: Llevan una dieta parecida a la vegana pero si incluyen el pescado. Crudívoro: Comen vegetales, semillas, frutas y legumbres, pero todo tal cual como lo proporcionó la tierra, no lo cocinan ni calientan para que no pierdan nutrientes.

Principales beneficios de ser vegetariano

Entre los beneficios de ser vegetariano se puede resaltar un corazón más saludable y una presión sanguínea adecuada.

Casi ningún vegetariano sufre de diabetes y se ha demostrado que las dietas conformadas principalmente por frutas y vegetales evitan ciertos tipos de cánceres como el de mama, colon y pulmonar.

¿Qué hacer para celebrar la Semana Vegetariana?

Para celebrar esta semana puedes tomar prestado alguno de los perfiles de vegetarianos de los que hemos hablado y pasar siete días depurando tu cuerpo, eso sí, toma previsiones para no descompensarte o lleva la dieta de forma intermitente. Quién sabe, puede que te conviertas en vegetariano para siempre.

Pero si eres muy carnívoro, solo vuélvete en un semi-vegetariano y excluye únicamente la carne roja. También puedes educar a otros sobre el vegetarianismo y compartir recetas vegetarianas riquísimas en las redes sociales acompañadas del hashtag #SemanaVegetariana.