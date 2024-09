Promueve radialista de Cienfuegos nuevas investigaciones de la radio sureña

Compartir en

La Premio Nacional de la Radio e incansable radialista perlasureña Doris Era González, en diversos libros promueve valiosas investigaciones históricas de la Radio en Cienfuegos, la locución, emisoras y etapas, mientras, asegura a RCM que otros acontecimientos relevantes pueden rescatarse del olvido.

Según declaró la miembro de la UNEAC, prevé escribir algunos recuerdos sobre aquella primera etapa, luego que a Radio Tiempo la denominaron Radio Ciudad del Mar. Un período identificado por la radialista como dorado, donde laboraban con mucho amor y poco salario, menos de 20 creadores, y existían programas para todos los gustos y edades.

En el reciente volúmen publicado por la editorial capitalina En Vivo, “La Locución en Cienfuegos, y otras remembranzas radiales”, Era González pondera la trayectoria del inolvidable locutor Humberto Albanez López, quien en vida no recibió el Premio Nacional de la Radio, y según su criterio, este genuino radialista, bien lo merecía.

“Yo pienso que la gente me recuerda más como locutora, que como escritora o investigadora, y esto último creo es lo más importante que hice en la vida, pues estuve años en Fondos Raros de la Biblioteca Provincial analizando periódicos viejos, y no solamente con el tema de la radio sino con otros(…)Lo más importante que hice en mi vida, escribir, investigar, aportar y seguir la línea de alguien que amé y admiré mucho, pues me enseñó a dar los primeros pasos por este camino, que fue Florentino Morales Hernández, aunque no lo alcanzó, bien merecía el título de Historiador de la ciudad”, aseguró la locutora, profesora e investigadora sureña.