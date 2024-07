Retoman juicio por el atentado contra Cristina Kirchner

Compartir en

Superada la feria judicial de invierno en Argentina, la Justicia retoma este miércoles 31 de julio la investigación del atentado sufrido por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022, cuando le gatillaron en la cabeza en la puerta de su domicilio. Los acusados son tres integrantes de la denominada ‘banda de los copitos’: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

Para la cuarta audiencia del proceso, se espera la declaración de un secretario privado de la exmandataria, Diego Bermúdez Bringue, quien estaba al lado de Fernández de Kirchner cuando Sabag Montiel le gatilló con una pistola Bersa.

Bermúdez Bringue fue quien pidió a los custodios pertenecientes a la Policía Federal que sacaran a la entonces vicepresidenta, pero no obtuvo respuesta. “La veo a ella bien y empiezo a buscar el fierro [arma] en el piso, había muchos pies juntos y no lo puedo visualizar. Yo nunca vi el arma hasta ese momento. Vuelvo, me acerco a ella y a la custodia y le empiezo a decir a ellos que hay que sacarla y que manden gente”, expresó pocos días después del ataque ante el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti.

Su relato continuó: “Ella se agacha, yo también y en ese momento veo que una mano pasa por delante de la cara y siento como un ‘clic’, en ese momento diferencié que era el gatillo de un arma, yo sentí un ‘clac'”. “En ese momento, vuelvo a mirar y veo a la persona que hizo esto que está retirando algo, no me doy cuenta de que es un arma. A él lo llego a ver de frente, tenía un barbijo puesto, cruzamos miradas, vuelvo a mirarla a ella, nunca me doy cuenta de que era un arma”, continuó.

Además, expresó, que al quedar frente a Sabag Montiel, lo que hizo fue “palparlo en su cintura y no tenía nada”. “Cuando lo agarro se le tiran varios militantes que estaban ahí y empieza a rumorearse que tenía un ‘fierro'”, agregó el secretario.

Se espera que en la actual jornada, Bermúdez Bringue reitere su relato ante los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, y la fiscal general, Gabriela Baigún.

También fue anunciada la declaración como testigos de los militantes de agrupaciones kirchneristas Walter Ruales, Marcelo Fernández, Sofía Manusovich y Martina Cángaro.

En esta causa, Sabag Montiel es acusado de ser el autor del intento de asesinato, Uliarte es investigada como partícipe necesaria, y Carrizo, como partícipe secundario.

Apuntan contra la oposición

Durante el juicio, la querella busca que salga a la luz información que permita avanzar sobre la planificación, ejecución e identificación de los posibles autores intelectuales del ataque, ya que considera que Sabag Montiel fue financiado por sectores de la oposición y no actuó por su propia decisión.

Sin embargo, el acusado afirmó que solo tuvo un “fin personal” y que no buscó “beneficiar a ningún sector político”, sino que su intención fue “matar a Cristina”, les dijo a los jueces durante su declaración.

Tomado de Cubadebate