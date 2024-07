SNB 63: Las Tunas alcanza el tercer título en la pelota cubana

Compartir en

Los Leñadores hicieron valer y de que manera su localía en el quinto partido de la final del béisbol cubano, al derrotar a Pinar del Río seis carreras por una en un abarrotado estadio Julio Antonio Mella, y conseguir su tercera corona en torneos domésticos.

Un descomunal “home run” con dos compañeros en circulación de Jean Lucas Baldoquín en la parte final del octavo episodio, resultó la clásica puntilla de un choque digno de una final de nuestros clásicos nacionales. Hasta esa entrada al marcador no pasaba del empate a una. Pero con un out en la pizarra, la tropa que dirige Abeisy Pantoja, además del cuadrangular, fabricó otras dos anotaciones y de esta manera apuntalar el buen trabajo de su lanzador relevista Rodolfo Díaz, quien trabajó durante cincp entradas con una anotación permitida, cuatro imparables, ponchó a un rival y no otorgó boleto.

Con el madero sobresalieron Jean Lucas Baldoquín de 3-1, HR y 3 remolques, Héctor Castillo de 3-3, con una anotada y otra empujada, así como Yuniesky Larduet de 4-2 y par de fletadas para la goma.

Los tuneros obtuvieron la primera corona en la edición 58 frente a Villa Clara, bajo el mando de Pablo Alberto Civil y en la pasada campaña ante Industriales con el éxito de Pantoja como manager debutante.

Los Leñadores se convierten en el décimo con tres o más coronas en series nacionales. Lista que encabezan Industriales con 12, Santiago de Cuba 8 y Vegueros 6. Vale destacar la labor del equipo de Pinar del Río, el más estable durante todo el campeonato, y que nunca bajó bandera en la discusión del título, pese a tener desventaja desde el primer partido.