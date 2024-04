Saidel Horta, enfocado y concentrado en París

Con la tranquilidad que le da haber obtenido ya el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, el púgil cienfueguero Saidel Horta se entrega de lleno a los entrenamientos, con la vista puesta en tener una buena actuación en la Ciudad Luz.

A la justa estival no llegará como un desconocido, pese a su juventud (21 años), gracias a su medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tashkent 2023 en la división de hasta 57 kilogramos.

Quedó a deber en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, cuando fue eliminado tempranamente, pero meses después se desquitó, al llegar a la final en los Panamericanos de Santiago de Chile, con lo cual garantizó su presencia en la capital gala.

Nada mal para un deportista que estuvo a punto de retirarse en 2021, cuando quedó fuera del podio en el Mundial juvenil de ese año y pensó que no tenía la calidad suficiente como para estar en la élite.

Sin embargo, si algo caracteriza precisamente a los grandes atletas es levantarse de un revés, y, en menos de dos años, ya el cienfueguero estará en el principal escenario del planeta.

Como parte de su preparación, se impuso recientemente en un tope ante la escuadra principal de Francia, y a continuación tuvo un breve intercambio con CubaSí.

«Todos los topes me sirven para ir ganando en confianza, voy superándome en mi boxeo y se están viendo los resultados».

—Ya no eres un desconocido, ¿conoces tú a quienes te enfrentarás?

—Tengo que estudiar bien a todos los rivales. Estoy trabajando muy fuerte para alcanzar una medalla, ahora mismo estoy respirando un ambiente muy bueno en el equipo, con todo el mundo enfocado en París, y a mí lo que me toca es comerme los entrenamientos, porque ahí es donde se gana la mayoría de los combates.

—Quizás cuando ganaste en semifinales en Santiago no te diste cuenta de la importancia de tener ya el cupo asegurado. ¿Cómo lo ves ahora?

—Estar clasificado me da tranquilidad. Con las experiencias de mis compañeros, he visto lo complicado que es, y esto me permite a mí concentrarme más en la preparación.

—Sin embargo, el aspecto negativo es que ya prácticamente no tendrás ninguna competencia…

—Por mi juventud, me hubiera venido bien tener otra competencia preparatoria, pero eso trataremos de cumplimentarlo con entrenamiento. Confío en la experiencia del colectivo técnico para que nos saque el máximo rendimiento.

—¿Cómo te ves a ti y al equipo para París?

—Todos aquí estamos soñando con una buena actuación, porque se trata del evento más importante en cuatro años, es todo un ciclo lo que está en juego y nadie quiere quedar fuera del podio.

Tomado de CubaSí